Mara Maionchi, ospite dalla Clerici si racconta. Poi arriva una confessione

Mara Maionchi con la sua allegria continua a conquistare i fan. Ospite a “E’ sempre mezzogiorno” si è raccontata svelando una confessione.

In questa pasquetta a strappare un sorriso al pubblico è stata Mara Maionchi. Con la sua ironia e la sua saggezza ha conquistato il format di “E’ sempre mezzogiorno”. In collegamento con Antonella Clerici si è raccontata con la sua tipica ironia. Direttamente da casa sua, è intervenuta durante la ricetta dell’erbazzone realizzata da Zia Cri.

La Maionchi ha svelato poi una confessione. Ha rivelato come da sempre abbia una grande passione per la cucina. Per quanto riguarda la ricetta dell’erbazzone si mostra interessata. La pietanza le ricorda la sua infanzia. Mara ha inoltre aggiunto che di solito cucina lei in famiglia. A volte lascia il grembiule al marito nonostante lo ritenga meno bravo.

Antonella si complimenta stupita per il suo costante buon umore. Mara spiega che il suo spirito è sempre stato così. “Più sereno sei meglio è”, il commento della produttrice.

Mara Maionchi: regina indiscussa di Tik Tok

Ai microfoni di Antonella Clerici, Mara ha poi raccontato come sia molto felice dei risultati raggiunti. Madre e nonna è sempre presente per i suoi cari. Ogni domenica le figlie si riuniscono a casa sua pranzando tutti insieme.

In merito alla carriera la produttrice e conduttrice ha rivelato come sia stata fortunata in questi anni. Raccontando i prossimi progetti non mancano parole di apprezzamento per Fedez al fianco del quale si sta trovando molto bene. I due sono impegnati in ”LOL – Chi ride è fuori”, in onda su Amazon Prime. Una collaborazione nata già in passato con X-Factor.

“Conta tanto essere ricca di idee”, le parole di Mara. Intanto sia la Clerici che Zia Cri apprezzano molto la produttrice.

Classe 1941, la discografica ha riscosso molto successo negli anni. Di recente ha spopolato anche sui social. Nonostante i quasi 80 anni ha conquistato anche Tik Tok. La sua tipica risata, protagonista in tantissimi talent, è andata virale sul social.

Qui Mara, da sempre cacciatrice di talenti, ha deciso di utilizzare la piattaforma per scovare gli utenti più dotati. Un’iniziativa che ha riscosso un successo strabiliante. Tantissimi i video inviati alla talent scout per partecipare al progetto intitolato #MaraReacts.