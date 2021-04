Travolto da uno scooter mentre attraversa: uomo muore a pochi metri da casa

Un uomo di 83 anni è stato travolto e ucciso da uno scooter nella serata di ieri a poca distanza dalla sua abitazione di Torre del Greco, in provincia di Napoli.

Dramma nel giorno di Pasqua a Torre del Greco, in provincia di Napoli. Un uomo di 83 anni ha perso la vita dopo essere stato travolto da uno scooter, guidato da un giovane, mentre stava attraversando le strisce pedonali. Inutili i tentativi di soccorso per l’anziano da parte dei sanitari del 118 giunti sul posto. Intervenuti anche i carabinieri che hanno provveduto agli accertamenti del caso per ricostruire la dinamica dei fatti.

Torre del Greco, tragedia a pochi metri da casa: 83enne travolto e ucciso da uno scooter

Un uomo di 83 anni è morto in un tragico incidente avvenuto nella serata di ieri, domenica 4 aprile, a Torre del Greco, comune in provincia di Napoli. Secondo quanto ricostruito, come riporta la stampa locale e la redazione de Il Mattino, la vittima era uscita di casa per andare a gettare la spazzatura e stava attraversando la strada in prossimità delle strisce pedonali in via Alcide De Gasperi, a poca distanza dalla sua abitazione. Improvvisamente è sopraggiunto uno scooter, a bordo del quale viaggiavano due ragazzi di 21 anni, che ha centrato in pieno l’anziano. Un impatto violento che non gli ha lasciato scampo.

Sul luogo della tragedia, sono arrivati gli operatori sanitari del 118 che hanno provato a rianimare la vittima, ma ogni tentativo è risultato vano. L’equipe medica si è dovuta arrendere dichiarando il decesso dell’uomo, che sarebbe sopraggiunto sul colpo.

Oltre ai soccorsi, riferisce il Mattino, sono intervenuti i carabinieri della stazione Centro ed i colleghi della Radiomobile che hanno provveduto ai rilievi di legge e gli accertamenti del caso per ricostruire la dinamica dell’incidente ed accertare eventuali responsabilità.