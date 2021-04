Pelle tonica a 50 anni: ingredienti da usare per preservare la bellezza della pelle!

Tutti i rimedi naturali più efficaci per preservare la bellezza della nostra pelle anche a 50 anni. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Il desiderio della maggior parte delle persone è sicuramente avere una pelle luminosa e tonica. Tuttavia, se questo desiderio è relativamente semplice da esaudire in età giovane, è bene specificare che, con il passare del tempo, diventa sempre più difficile.

Passati i 50 anni, infatti, soprattutto con l’avvento della menopausa, le cellule della cute perdono acqua e si presentano in maniera più rugosa e asciutta perdendo di molto la tonicità.

Rimedi naturali per mantenere la pelle tonica ed elastica anche dopo i 50 anni

Uno dei maggiori rimedi preventivi per andare a ritardare la comparsa di rughe sul vostro viso è sicuramente curare la propria alimentazione. Preferite proteine e soprattutto di vitamine. Anche una corretta idratazione è importante per avere una pelle tonica e luminosa. Bevete almeno due litri di acqua al giorno e diminuite lo stress quotidiano.

Optate anche per delle maschere fai da te oppure per creme per il viso che abbiano un’azione antiossidante e che, quindi, vadano a combattere i radicali liberi, maggiori responsabili dell’invecchiamento della pelle.

Prediligete degli elementi ricchi di antiossidanti come caffè, bacche, frutta fresca e frutta secca. Per creare una maschera molto semplice, potete aggiungere uno di questi elementi ad un po’ di yogurt bianco. Amalgamate il tutto fino a creare un composto denso e che non presenti grumi, in modo tale da essere facilmente spalmabile sul vostro viso.

Un altro elemento davvero miracoloso per andare a ridare tonicità al vostro viso è sicuramente l’argilla verde. Applicandola sulla pelle, avrete dei risultati soddisfacenti in breve tempo.

Creare una maschera per il viso a base di argilla è davvero molto semplice. Non dovrete fare altro che andare a mescolare circa 50 grammi di argilla con un po’ di acqua fino ad ottenere un composto denso che non presenti grumi e che sia facilmente applicabile sul vostro viso. Una volta applicato il composto, dovete lasciarlo agire per circa 15 oppure 20 minuti. Dopodiché non dovrete fare altro che andare a risciacquare con abbondante acqua tiepida.