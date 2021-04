Rai, la decisione assoluta e definitiva su Antonella Clerici. Cambia tutto

Per la celebre conduttrice di Rai Uno sembrerebbe esserci una decisione importante. Arrivano delle indiscrezioni direttamente da Viale Mazzini.

Antonella Clerici riscuote sempre importanti successi grazie ai suoi programmi e alla sua genuinità che la rendono sempre una delle conduttrici più amate dalla televisione italiana.

Dopo La prova del cuoco, è tornata al timone di un’altra trasmissione sempre nella fascia oraria che va in onda all’ora di pranzo e che è stata la sua fortuna per tantissimi anni. Si tratta della prima edizione di E’ sempre mezzogiorno che è iniziata in ritardo rispetto alla data prevista ossi il 28 settembre anziché il 7 dello stesso mese.

E’ stata posticipata anche la data della fine del programma infatti chiuderà i battenti venerdì 25 giugno, quattro settimane dopo la data prestabilita.

Un grande successo per Antonella Clerici che riesce a conquistare ad ogni puntata in media 2 milioni di spettatori, con uno share che supera spesso il 15 per cento.

La decisione della Rai

Un traguardo che consente alla presentatrice milanese di poter rimanere al timone del programma anche per la seconda edizione che, stando alle indiscrezioni, ci sarà pure l’anno prossimo.

Il format prevede 90′ di cucina e divertimento con molti ospiti che si collegano via Skype e che allietano gli italiani che a quell’ora sono sintonizzati su Rai Uno abituati da tantissimi anni alla compagnia di Antonella Clerici.

Una riconferma che è sicuramente motivo di orgoglio per la bionda conduttrice che ha ottenuto così la sua rivincita dopo alcuni anni che si era allontanata dalla televisione.