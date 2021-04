Roberta Morise baciata dal sole e distesa su un prato: è divina – FOTO

Roberta Morise riempie la giornata dei suoi fan pubblicando sui social una coppia di foto che sono l’immagine perfetta della serenità

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝑹𝒐𝒃𝒆𝒓𝒕𝒂 𝑴𝒐𝒓𝒊𝒔𝒆 (@robertamorise)

Roberta Morise ha voluto regalare ai suoi tantissimi follower che la seguono adoranti su Instagram delle foto capace di infondere tantissima serenità. La bella conduttrice si è infatti lasciata ritrarre sul prato del Santuario di Montesenario immerso nella magnifica natura toscana. Per questa foto Roberta indossa un abbigliamento completamente sportivo, probabilmente quindi si è trovata nei pressi dell’affascinante luogo di culto per dedicarsi all’attività fisica. Anche con questo outfit resta bellissima fasciata dai leggings grigi a cui è abbinato un topo che lascia scoperte braccia e addominali. A lasciare estasiati è però l’emozione che regala il suo viso ritratto proprio nel momento in cui ad occhi chiusi Roberta sembra prendersi qualche minuto per le proprie riflessioni. Come se ciò non bastasse nella seconda foto la conduttrice sferra il suo assalto finale ai cuori dei fan dedicandogli un enorme sorriso. Appoggiata a delle mura antiche e rivolgendosi verso l’abbraccio del sole Roberta scalda sé stessa e i cuori degli ammiratori.

LEGGI ANCHE -> Al Bano e Loredana Lecciso, la Pasqua insieme: c’è una cosa però che non sfugge – FOTO

La storia di Roberta Morise con Carlo Conti

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝑹𝒐𝒃𝒆𝒓𝒕𝒂 𝑴𝒐𝒓𝒊𝒔𝒆 (@robertamorise)

LEGGI ANCHE -> Carolina Stramare e quel costume che ti lascia senza fiato – FOTO

Prima ancora di raggiungere il successo grazie al suo talento Roberta Morise era finita sotto lo sguardo dei riflettori a causa della sua lunga relazione con Carlo Conti. Una storia bella ed intensa che poi si è bruscamente interrotta con i protagonisti che hanno ovviamente preso strade completamente differenti. La bella Roberta ha raccontato che l’amore con il famoso presentatore Rai si è spento a causa della differenza d’età che esiste fra i due, ben 24 anni, e soprattutto per l’esposizione mediatica dei due. I ben informati ritengono però che in realtà la fine della loro storia sia arrivata a causa dei diversi progetti di vita che all’epoca aveva la coppia.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝑹𝒐𝒃𝒆𝒓𝒕𝒂 𝑴𝒐𝒓𝒊𝒔𝒆 (@robertamorise)

Pare infatti che Carlo Conti non avesse alcuna intenzione di sposarsi e mettere su famiglia salvo poi ricredersi qualche anno più tardi. Dopo la rottura con Roberta Morise infatti il presentatore è convolato a nozze con Francesca Vaccaro dalla quale ha avuto anche un figlio Matteo che lo scorso febbraio ha compiuto 7 anni.