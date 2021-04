Shopping e vip: come le star hanno trascorso il weekend di Pasqua

Il weekend di Pasqua in zona rossa, come lo stanno vivendo i vip? Ecco alcuni scatti che hanno fatto il giro del web, shopping e passeggiate

Anche quest’anno per gli italiani è stata una Pasqua diversa, trascorsa in famiglia e nella propria regione. Il Covid non ha lasciato spazio alla normalità e il Paese si è dovuto adattare alle regole dal virus imposte. Rispetto all’anno scorso però le persone hanno avuto la possibilità di fare visita ai parenti e amici o passeggiare vicino casa e passare del tempo all’aria aperta. Niente viaggi e feste in grande, i vip cosa hanno fatto? Lo shopping non è mancato.

Vip: Pasqua tra shopping e passeggiate?

I vip in questa situazione di emergenza non sono di certo avvantaggiati, anzi per una volta devono vivere come persone comuni visto che il covid non salva nessuno. Così sia in Italia che oltre oceano, alcune star hanno deciso di dedicarsi alla famiglia, allo shopping e alle belle passeggiate. Francesca Ferragni si concede due passi al parco Sempione, l’influencer Chiara Ferragni porta il primogenito Leone a giocare all’aperto. Federica Nargi prepara un pic nic in terrazza, Angelina Jolie e Rihanna non rinunciano allo shopping curativo. In posti diversi e sparpagliati nel mondo, ma con un obiettivo comune: staccare almeno per un paio di giorni la spina da questa situazione surreale.

Nell’attesa di giorni migliori, su Instagram piombano ricordi di Pasqua di anni passati, dove per molti vip il mare accompagnava questo weekend di primavera, o un’escursione o banchetti con amici e parenti.