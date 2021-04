Sonia Bruganelli sbarca su TimVision, per lei una nuova separazione “lavorativa” dal marito

Moglie devota e sempre presente nella vita del marito, Sonia Bruganelli però da stasera intraprenderà una nuova avventura lontana dall’ombra del consorte

Si dice che dietro un grande uomo ci sia sempre una grande donna, questo vale anche per Paolo Bonolis che al fianco di Sonia Bruganelli ha realizzato moltissime delle sue ultime esperienze lavorative, braccio forte e mente lucida in grado di dargli sempre la parola giusta ed il consiglio più appropriato.

Classe 1974, Sonia si è laureata in Scienze della Comunicazione, una strada la sua che è sempre stata segnata da un obiettivo ben focalizzato verso l’imprenditoria femminile e le telecomunicazioni. Fonda infatti la SDL 2005, un’agenzia di scouting di modelle che si occupa anche del casting delle trasmissioni come “Ciao Darwin” o “Avanti un altro” dove conduce per l’appunto il marito.

Ricordiamo che invece pochi anni fa ha realizzato anche una linea esclusiva di abbigliamento per bambine, Adele Virgy. Per lei però da stasera parte una nuova avventura distante dall’ombra lanciata dal marito, per loro quindi una separazione lavorativa consensuale. Scopriamo di cosa si tratta.

Da stasera su TimVision arriva “I libri di Sonia” Bruganelli

Da stasera su TimVision arriva il nuovo programma “I libri di Sonia”, un format nel quale Sonia Bruganelli ha modo di incontrare vari autori e scrittori per poterli intervistare e carpire da dove è nata la loro ispirazione ma anche i vari trucchi del mestiere.

Un faccia a faccia per conoscere le prossime uscite letterarie, la biografia degli autori e i segreti che caratterizzano i personaggi dei romanzi. Un nuovo lancio strutturato in venti puntate, stasera si parte con i primi quattro appuntamenti con il Premio Strega: Sandro Veronesi, vincitore con “Il Colibrì”, Raul Bova con “Le regole dell’acqua”, Francesco Sole con “Così è l’amore” e per fare gli auguri alla moglie anche Paolo Bonolis con il titolo “Perché parlavo da solo”.

Protagonisti delle altre puntate saranno Teresa Ciabatti, Paolo Genovese, Luca Bianchini, Tiziana Ferrario, Chiara Francini, Federico Moccia, Simone Tempia, Orietta Berti, Sebino Nela, Enrico Ruggeri, Maccio Capatonda, Georgette Polizzi, Paola Perego, Sabrina Paravicini, Martina Nasoni e Rita dalla Chiesa.