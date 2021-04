Vaccino: durissime le parole di Bassetti contro i No Vax

Dopo l’episodio di Brescia, Matteo Bassetti critica aspramente i No Vax definendoli terroristi. Contro costoro sarebbe necessaria una legge

Il direttore del reparto di Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova, Matteo Bassetti, ha fortemente criticato i No Vax nel corso della puntata di “Domenica Live” alla quale era stato invitato.

Per Bassetti, infatti, quanti si sono fatti promotori dell’episodio avvenuto a Brescia, quando delle bottiglie incendiarie sono state catapultate su un centro di somministrazione dei vaccini ed uno di tamponi, vanno assolutamente puniti e trattati alla stregua di terroristi. E’ auspicabile “una legge che punisca chi prende posizione contro i vaccini” – afferma l’infettivologo.

Per Bassetti “essere contro i vaccini è essere contro lo Stato”

Matteo Bassetti si è mostrato infuriato nei confronti di quanti, contrari ai vaccini, si rendono però responsabili di atti “terroristici” come quelli avvenuti a Brescia lo scorso sabato o quello che ha interessato l’Istituto superiore di Sanità nel mese di marzo.

“Stiamo vedendo un movimento che a me fa molta paura, mi ricorda molto ciò che è successo negli anni ‘70” – dice Bassetti. Episodi del genere vanno assolutamente puniti con una legge che tratti questi fatti come “un atto terroristico”. “Oggi” – continua il direttore – “siamo in guerra ed essere contro i vaccini è essere contro lo Stato”.

La puntata della trasmissione televisiva si è poi “infiammata” anche per via della discussione che Bassetti ha avuto con Paolo Brosio. Le affermazioni di quest’ultimo, infatti, circa una presunta terapia da seguire in caso di contagio da Covid 19, hanno sollecitato la pronta reazione dell’infettivologo che ha dichiarato l’assurdità “di parlare di protocollo giusto o sbagliato” in quanto “la cura la dà il medico”.

La reazione di Bassetti arriva dopo un discorso analogo tenuto, questa volta, nei confronti di Simona Ventura nel corso di una puntata di Cartabianca. Anche in questo caso, infatti, il racconto dell’esperienza della conduttrice in fatto di Covid 19 ha scatenato un acceso diverbio.