L’influencer Valentina Vignali ha condiviso una foto in cui appare vicino all’amica bionda e a due individui molto speciali

Valentina Vignali è bellissima in uno scatto su Instagram in cui appare con accanto la sua amica bionda e due labrador per ognuna. Alla bionda va il labrador marrone e alla mora quello biondo, che bel quadretto tenerissimo. La bella Vignali scrive nella didascalia:“Mora con cane biondo, bionda con cane moro…Buona Pasqua!”. In moltissimi commentano lo scatto augurando Buona Pasqua e facendo i complimenti per la bellezza delle ragazze ma anche dei meravigliosi cani. “Bellissimi tutti e quattro, buona pasqua”.

Valentina Vignali tra successi e amore

L’influencer sta vivendo un periodo sereno e fortunato, ha infatti realizzato il sogno di lavorare come modella per uno dei marchi più famosi e belli al mondo, Victoria’s Secret. Inoltre in questi giorni ha anche realizzato la cabina armadio dei suoi sogni, che ha mostrato con un video del prima e dopo su instagram. Si vedono tantissime scarpe sia con il tacco che da ginnastica, ovviamente Jordan le preferite dell’influencer vista la passione per il basket. Oltre a questo per la Vignali è un periodo sereno anche in amore, da tempo ormai infatti è al fianco del fotografo Lorenzo Orlandi. Tra i due va tutto a gonfie vele, per San Valentino lui le ha organizzato una sorpresa dolcissima con tanti palloncini rossi e cuori ovunque.

Non sono mancate anche le rose e i petali, con una tavola elegantissima e romantica preparata ah hoc per l’occasione. La Vignali nella didascalia aveva ammesso di essere felicissima:”Sono felice di una felicità che mi sta facendo male, non ci sta tutta dietro un cuore solo..il San Valentino più bello della mia vita, grazie”. Era apparso anche un commento di Taylor Mega che ha apprezzato molto la sorpresa che il fidanzato della Vignali ha organizzato. Ha infatti scritto:”Che figata e che bravo lollo”.

Addirittura in un certo momento si è pensato che il giovane si fosse inginocchiato per farle la proposta di matrimonio. Invece per il momento non è ancora contemplato questo passo, ma chi sa in futuro potrebbe accadere dato che i due sono molto innamorati e affiatati.