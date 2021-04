Whatsapp, usa un trucco veloce e scopri chi ti ha bloccato

Grazie ad un trucco facile ed immediato puoi scoprire quali utenti ti hanno bloccato nella chat di Whatsapp. Ecco come funziona.

Esistono svariate motivazioni per cui un utente attivo sulla piattaforma di messaggistica istantanea di Whatsapp decida di bloccarne definitivamente o momentaneamente un altro. L’azione se eseguita in prima persona è molto semplice da mettere in pratica. E’ sufficiente recarsi nella chat singola dell’utente che si desidera escludere dalle nostre attività quotidiane, selezionare il nome in alto e scorrere la pagina verso il basso che apparirà successivamente. Una volta giunti a questo passaggio apparirà fra le varie opzioni, in fondo, quella di “blocca contatto“. Selezionata e confermata l’utente non potrà più visualizzare il vostro profilo o contattarvi.

L’opzione inversa, invece, per scoprire chi ha deciso di mettere in pratica tale prerogativa risulterebbe più complicata. Ma grazie a questo trucco facile ed immediato potrete scoprire quali utenti hanno deciso di bloccarvi.

Whatsapp, il trucco che svela chi ti ha bloccato nella chat

Vi sono differenti indizi che potrebbero indicare tale azione. In primis, quello di non riuscire più a visualizzare la foto profilo dell’utente in questione, oppure quello di non ricevere più alcuna risposta da parte sua, non mostrando più la tanto discussa “spunta blu” della ricezione. Ecco queste potrebbero essere soltanto le le prime avvisaglie, a meno che egli non abbia deciso spontaneamente di celare queste ultime informazioni.

L’escamotage svelato in questo articolo vi permetterà di concentrarvi sulla pista giusta da seguire per scoprire la verità. Se le informazioni del contatto che si presume ci abbia bannato definitivamente non riescono più ad essere visualizzate da voi, allora questo sarà un segnale a ben dire inconfondibile.

Diventerà dunque in tal modo impossibile mettersi in contatto diretto con l’utente. Ogni chiamata o videochiamata sarà automaticamente annullata dall’applicazione. In conclusione se notiamo tutti questi dettagli messi insieme la risposta sarà inequivocabile: l’utente ha deciso di bloccarvi.