Aidan Turner, chi è il protagonista di “Leonardo”: età, carriera, vita privata

Chi è Aidan Turner: biografia, carriera e vita privata dell’attore protagonista della serie “Leonardo”.

Lo abbiamo visto recitare in Poldark, Shadowhunters, Lo Hobbit, Dieci piccoli indiani e adesso anche in Leonardo: con il suo fascino unico ed il suo indiscutibile talento, Aidan Turner ha conquistato il cuore di milioni di telespettatori. Scopriamo qualcosa in più su di lui, dalla carriera alla vita privata.

Leggi anche -> Leonardo, la serie tv con Matilda De Angelis spopola: 5 motivi per guardarla

Aidan Turner, carriera e vita privata dell’attore

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Rai1 (@rai1official)

Leggi anche -> Matilda De Angelis, 6 curiosità sull’attrice di “Leonardo”

Nato nella cittadina di Clondalikn (ad over di Dublino) il 19 giugno 1983, Aidan Turner ha trascorso gran parte della sua giovinezza in Irlanda. Dopo aver lavorato per un certo tempo come addetto ad una sala cinema e come barista in un night club, il futuro attore ha deciso di iscriversi alla Gaiety School of Acting, dove si è diplomato nel 2004. Da quel momento in poi la sua carriera non ha subito veri e propri rallentamenti. Nel 2011 è stato scelto da Peter Jackson per ricoprire il ruolo di Kili nella saga cinematografica Lo Hobbit, ma sono stati il ruolo del tenente Philip Lombard in Dieci piccoli indiani e di Ross Poldark nell’omonima serie tv a garantirgli un incondizionato successo. Nel 2016 l’attore ha anche lavorato alla produzione di Loving Vincent, la biopic che racconta la vita di Vincent van Gogh.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Leonardo di Ser Piero Da Vinci (@leonardo_theseries)

Aidan Turner è sposato con Caitlin Fitzgerald, anche lei attrice. I due si sono conosciuti su un set cinematografico nel 2018 ed hanno deciso di sposarsi lo scorso anno in Italia, una volta terminate le riprese di Leonardo.