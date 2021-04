Alda D’Aunasio parla di nuovo di Laura Pausini e confessa che…

La giornalista Alda D’Aunasio rivela che si è molto pentita di aver partecipato al Grande Fratello Vip e che non lo rifarebbe

Alda D’Aunasio ha partecipato al Grande Fratello Vip di quest’anno, tuttavia è stata squalificato in pochissimo tempo a causa di alcune frasi dette all’interno del reality. Ormai da anni i concorrenti sono seguiti attentamente in ciò che dicono, dal momento che vengono seguiti da migliaia di persone a casa. Già in passato molti vip sono stati squalificati per aver detto parole e frasi indicibili in un programma in prima serata. Dunque è stato così anche per Alda D’Aunasio, la più improbabile forse visto che è una rinomata giornalista e una donna di una certa età. Eppure anche lei è caduta in errore.

Alda D’Aunasio pentita di aver partecipato al Grande Fratello vip perché?

La D’Aunasio ha rivelato di essersi pentita perché è stata squalificata dal gioco, rimanendo molto delusa di vertici Mediaset per questo. Non è stato certo un percorso da ricordare il suo. Infatti durante la sua permanenza nella casa del Grande Fratello Vip, ha parlato male di Laura Pausini sostenendo che il marito la picchiasse e che lei fosse una debole a stare con lui. Per queste parole è stata eliminata e anche per altri scivoloni commessi. Oltretutto si è aggiudicata diverse querele per quanto detto, giustamente. Di fatto ha parlato di affari privati che non sono nemmeno veri riguardo un personaggio famoso.

La giornalista al riguardo si dice molto pentita di aver detto determinate cose che però giustificandosi ammette di averle sentite da altre persone. A suo dire invidiosi. Si dice poi molto contenta che il suo matrimonio sia felice e che suo marito la rispetti. Aggiunge poi che non voleva creare nessun problema a loro. Insomma una vicenda che non è passata inosservata e che ha alzato un gran polverone. Si è anche parlato del fatto che la D’Anuasio avendo avuto un incidente grave tempo fa, abbia ora dei vuoti di memoria e dei ricordi distorti.

Questo potrebbe anche essere stato la causa di questi scivoloni involontari. In ogni caso mancanza di memoria o meno, certo non ha fatto una bella figura la giornalista e quindi ha ragione a non voler mai più ripetere un’esperienza del genere.