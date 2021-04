Amici 20, Emanuele Filiberto svuota il sacco: “Sono giudice nel talent perché…”

Tra i giudici scesi in pista per questa nuova stagione di “Amici 20” Stash, Stefano De Martino ed Emanuele Filiberto. Il principe però ha confessato perché ha accettato

La scelta di chiamare come giudice nel talent di “Amici” proprio l’ex regnante Emanuele Filiberto insieme a Stefano de Martino e Stash ha suscitato non poche perplessità numerosi fans del programma di Canale Cinque. Forse la partecipazione dei primi due era quasi scontata vista la loro carriera nata proprio tra le fila della trasmissione, entrambi ex allievi della scuola prima di sbocciare rispettivamente come conduttore e frontman.

Emanuele quando ha fatto il suo ingresso nello studio lo scorso 20 marzo, è stato addirittura introdotto da un semi inchino di Maria e una presentazione che recitava: “Non è il titolo a fare l’uomo ma l’uomo a fare il titolo”. Poi la voce fuori campo dell’ex regnante che dice “la musica era l’unica cosa che durante l’esilio mi ha riavvicinato all’Italia”. Ma scopriamo il motivo per cui il principe ha deciso di accettare questa sfida così impensabile per lui.

Emanuele Filiberto, “La De Filippi mi affascina da sempre”

Dopo aver partecipato ad “Amici Celebrities“, Emanuele Filiberto è tornato quest’anno al serale di “Amici” nel ruolo di giudice assieme a De Martino e Stash. In un’intervista rilasciata qualche giorno fa a Il Giornale, è stato il diretto interessato a rivelare come mai ha deciso di aderire a questa nuova avventura molto distante da ciò che ha sempre fatto.

Nel suo confessarsi ha spiegato di avere da sempre un rapporto di stima con la conduttrice Maria De Filippi e che proprio lei lo abbia persuaso ad accettare. “Maria mi ha mandato un sms un paio di mesi fa”- ha spiegato il principe. “Mi scriveva che aveva un’idea per me. Dopo un po’ mi ha richiamato e mi ha spiegato meglio. Ho accettato perché mi piacciono i suoi programmi e come li presenta”.

Quindi un nuovo colpo di maestro sferrato da Queen Mary che è in grado di smuovere chiunque, a detta di queste prime settimane di show però sembra ci abbia azzeccato ancora una volta nei pronostici.