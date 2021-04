Amici, Lorella Cuccarini si difende: “Non potete capire quanto è difficile”

Dopo il serale di Amici, Lorella Cuccarini continua ad essere al centro dell’attenzione e sul web si parla solo di lei, alcune parole feriscono

Sabato 3 aprile è andata in onda la terza puntata del serale di Amici di Maria De Filippi, programma storico di Mediaset che nonostante la crisi continua a fare grandi numeri a livello di Auditel. Sarà per la conduttrice o per l’argomento della trasmissione, ma per l’azienda milanese è una garanzia da vent’anni. Quest’anno poi la conduttrice e gli autori non hanno badato a spese ed hanno dato uno svecchiamento al programma portando un pizzico di novità come le nuovi insegnanti, Lorella Cuccarini e Arisa. Per molti questa accoppiata è stata una rinascita, ma altri invece non perdono occasione di attaccare sul web l’insegnante di danza.

Amici, Lorella Cuccarini si difende, come?

Tutto è iniziato da quando Tommaso Stanzani, allievo della scuola di Amici e concorrente della squadra di Zerbi e Celentano, è stato eliminato. L’opinione pubblica non ha visto nulla di positivo in questo evento, visto che l’alunno era un ballerino che poteva senz’altro ambire alla finale del programma. E stata Lorella Cuccarini a mandarlo al ballottaggio, e dopo l’eliminazione, le critiche sono finite sul suo conto, ma l’insegnante ha risposto prontamente: “Amici è un programma pensato per essere una sfida a squadre e ad eliminazione – ha spiegato sui social – Noi tutti siamo perfettamente consapevoli di questo meccanismo. Se foste al nostro posto capireste quanto è difficile”. Ha pubblicato il suo sfogo sui social affermando inoltre: “Se fossi stata giudice non aver eliminato Tommaso, ma i gusti sono soggettivi – continua – leggere sul web insulti è decisamente triste“.

Nonostante l’arrabbiatura, la Cuccarini riesce ad arrivare dritta al punto senza mai esagerare e per molti la sua entrata nel programma è stata molto importante anche per i ragazzi che crescono a livello professionale nella scuola.