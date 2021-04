Amici, Rosa Di Grazia e il “regalo” della maestra Celentano – VIDEO

L’ultima puntata di Amici ha visto l’eliminazione di Rosa Di Grazia, con grande stupore del pubblico. La ballerina, tramite un video, ha mostrato ai fan i souvenir della maestra Celentano

L’ultimo serale di Amici ha visto l’eliminazione di due concorrenti che il pubblico amava particolarmente: si tratta dei due ballerini Samuele Barbetta e Rosa Di Grazia. Quest’ultima, nel corso della sua esperienza nella scuola più ambita d’Italia, aveva avuto svariati dissapori con Alessandra Celentano. La maestra, infatti, reputava che la concorrente non fosse portata per il mestiere della danza: la cosa, ovviamente, faceva soffrire moltissimo la giovane, che era invece sostenuta dalla maestra Lorella Cuccarini.

Dopo l’eliminazione, la Di Grazia è tornata a casa e ha fatto una diretta su Instagram, tramite cui mostrava ai fan dei souvenir presi dalla scuola. Tra questi, anche dei “regali” che le aveva mandato proprio Alessandra Celentano.

Amici, Rosa Di Grazia e i souvenir di Alessandra Celentano

“Hai conservato le buste della Celentano?”

Rosa Di Grazia, poco dopo essere stata eliminata, ha condiviso con i followers tutte le emozioni vissute in questo lungo percorso, tramite una diretta Instagram. La ballerina ha anche mostrato agli utenti dei souvenir presi dalla nota scuola di Maria De Filippi, che in realtà erano un vero e proprio “dono” di Alessandra Celentano: le buste con cui, di puntata in puntata, la maestra consegnava il suo guanto di sfida alla concorrente.

La Di Grazia, con grande disinvoltura, le ha contate tutte per poi ironizzare su tutti quei momenti in cui la maestra la metteva alla prova: “Otto… Faremo così: un giorno apro la porta della camera, trovo la busta e mi dico ‘Chi è?‘. La Celentano!“. Rosa, nel corso della sua avventura, aveva infatti dovuto lottare duramente contro le critiche di Alessandra, che non ha mai creduto in lei, a differenza di Lorella Cuccarini.

Tuttavia, la stessa ballerina, nel ricapitolare il proprio percorso, ha ammesso che i rimproveri della Celentano sono stati per lei un’occasione per migliorarsi e per lavorare sodo. Non tutti i mali, dunque, vengono per nuocere.