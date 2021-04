Annalisa sempre strepitosa sui social network: la cantante ha condiviso uno scatto che ha mandato i followers in subbuglio.

Annalisa ha conquistato il cuore dei suoi innumerevoli fans non soltanto con il suo straordinario talento, ma anche con la sua bellezza irresistibile. La seconda classificata della decima edizione di ‘Amici Di Maria De Filippi’ è seguitissima sui social network: il suo account vanta ad esempio 1,5 milioni di followers.

La nativa di Savona ama deliziare la sua platea di seguaci con scatti incredibili e spettacolari in cui mette in mostra il suo fascino e la sua avvenenza. L’ultima foto condivisa online è da arresto cardiocircolatorio: la classe 1985 assume una posa decisamente sexy e indossa un vestitino straordinariamente corto.

Annalisa, vestito cortissimo e gambe mozzafiato

Annalisa, poco fa, ha piazzato in rete uno scatto fenomenale. La cantante è su una poltroncina e assume una posizione sexy e provocante. Il vestitino è davvero corto e mette in evidenza le sue gambe paradisiache. La bellezza del suo viso è come al solito disarmante, mentre il suo sguardo infiamma i social network.

La 35enne, nella didascalia, ha in primis riportato un estratto della sua canzone ‘Principessa’. Il brano è stato scritto con la collaborazione della rapper Chadia Rodriguez. “In caso ancora non ve l’avessi chiesto, avete già ascoltato Nuda10?”, ha scritto inoltre la classe 1985. Il suo settimo album è stato pubblicato lo scorso settembre.

Annalisa, qualche settimana fa, lasciò i followers senza fiato pubblicando sui social una fotografia in cui non indossava alcun tipo di indumento: era insomma praticamente nuda.