Simbolo di libertà d’espressione: la gonna a tubino che Arisa sfoggia ad Amici è sia tendenza Primavera 2021 che spunto per importanti riflessioni.

Tra una canzone e una performance, Amici ci ha anche regalato momenti di notevole riflessione. Arisa fa in modo di lanciare un messaggio riguardo un tema che oggigiorno è molto sentito.

Sabato 3 aprile, la puntata del Serale della trasmissione di Maria De Filippi ha visto un’apertura inaspettata con la cantante di Potevi fare di più che indossava una gonna a tubino e un dettaglio a sorpresa, due baffi finti a incorniciarle il viso.

“Mi sentivo un po’ maschio e un po’ femmina e ho scelto di non scegliere“, ha dichiarato Arisa. E abbiamo trovato una Maria De Filippi a risponderle “Hai fatto bene. Evviva il genere umano”.

Arisa ad Amici: gonna a tubino e baffi finti, un outfit che difende la libertà d’espressione

Un outfit firmato Des Phemmes pensato dalla stylist Rebecca Baglini. Siamo di fronte a capi della collezione Primavera Estate 2021 contestualizzati in un look che intende lanciare un messaggio molto preciso: una difesa in onore della libertà d’espressione.

L’uguaglianza di genere e l’abbattimento degli stereotipi sono temi molto sentiti al giorno d’oggi. Arisa sceglie di seguire molti suoi colleghi quali Fedez, Michele Bravi ed Elodie nello schierarsi a favore dell’essere sé stessi.

Posta sul suo profilo ufficiale Instagram uno scatto della serata di Amici, accompagnandolo con l’affermazione “Keep calm, express yourself“.

Salvo Rizza, il designer di Des Phemmes, ha realizzato questa collezione eclettica, senza tempo, attraverso la quale cerca proprio di esprimere l’intenzione secondo cui ognuno ha il diritto di essere e manifestarsi come preferisce.

Il look indossato da Arisa lo scorso sabato si caratterizza per l’essere una sintesi tra sensualità, femminilità fiera e intellettuale, irriverenza e una romantica fragilità.

La gonna, in particolar modo, unisce il tulle ai cristalli Swarovski, invitando a mostrare liberamente la propria personalità, senza alcun limite o tabù.

Un outfit contemporaneo che arriva ben oltre le tendenze moda Primavera 2021. Non c’è un tempo giusto per andare a minare gli stereotipi della femminilità.

Grazie Arisa!