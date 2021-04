Barbara D’Urso fuori da Mediaset? Sembra che il momento dell’addio sia arrivato definitivamente, scopriamo insieme i dettagli

La regina di Mediaset è pronta a dire addio al suo programma Domenica Live e il suo futuro in televisione è in bilico. Per Barbara D’Urso, secondo un’indiscrezione, non ci sarebbero notizie belle in vista. E’ quanto riporta Dagospia che ha rivelato che la situazione sta degenerando, anche per quanto riguarda Videonews, la testata giornalistica sotto cui stanno le trasmissioni della conduttrice campana. Entriamo nel vivo della questione e scopriamo insieme i dettagli.

Barbara D’Urso: l’addio è ufficiale?

La prima cosa che salta all’occhio è il dato di share degli ultimi tempi, gli ascolti per Barbara D’Urso sembrano dimezzati dall’inizio delle sue trasmissioni e i suoi salotti televisivi hanno perso l’entusiasmo di una volta. Il motivo? Ci sono buone probabilità che il pubblico si sia stufato della solita manfrina che da anni caratterizza i talk show della conduttrice campana. Fanno da cornice a questa situazione anche i temi trash che a quanto pare non accontentano più gli italiani e di conseguenza gli autori Mediaset. Ma il dettaglio che lascia tutti senza parole riguarda proprio la regina del salotto televisivo, secondo quanto si legge sul sito di Roberto D’Agostino, Barbara D’Urso starebbe in trattativa con il gruppo Rai. Certamente tutto ciò non soddisfa le aspettative di Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato di Mediaset che ha sempre dato piena fiducia i suoi dipendenti.

Inoltre qualche giorno fa la D’Urso, molto attiva sui social, ha pubblicato una foto insieme alla sua collega e avversaria Mara Venier spiegando che tra loro non c’è astio o concorrenza, ma solo profonda stima e un’amicizia che le lega da tanti anni. Chissà se la regina di Mediaset abbia già in mente un programma con la zia Mara? Non ci resta che attendere altre notizie.