Barbara D’Urso, sta succedendo quello che non ti aspetti: l’addio a Mediaset. I dettagli

Dopo la chiusura anticipata di Live – Non è la D’Urso, sembra proprio che ai piani alti di Mediaset ci sia tanto fermento. Infatti, il futuro della presentatrice Barbara D’Urso nella rete del biscione è uno degli argomenti televisivi più discussi del momento. Adesso è stata resa nota un’indiscrezione che riguarderebbe proprio la conduttrice campana. Le notizie non sembrano essere belle. Infatti, a tracciare un quadro ampio di ciò che starebbe succedendo è stato Dagospia. Roberto D’Agostino non avrebbe parlato solo di Barbarella ma di Mauro Crippa. Stiamo parlando del numero uno di Videonews, la testata giornalistica sotto cui stanno le trasmissioni della D’Urso. Pare che in quel di Mediaset la situazione stia degenerando. Innanzitutto, Dagospia avrebbe rivelato che gli ascolti fatti registrare dalla conduttrice del “caffeuccio” nei suoi salotti tv negli ultimi tempi non sono più quelli di una volta. Inoltre, a ciò si aggiunge il fatto che i temi trash trattati non accontenterebbero più i vertici di Mediaset. E a storcere il naso sarebbe proprio l’amministratore delegato del Gruppo Mediaset Pier Silvio Berlusconi in persona. Però non è tutto. Perché il sito di D’Agostino avrebbe aggiunto anche un altro po’ di pepe alla vicenda. Per l’appunto, sembra che la D’Urso sarebbe alle prese con il tentativo di mettere in piedi una trattativa con la Rai. Quindi, prossimamente vedremo Barbara trasferirsi dall’acerrima nemica di Mediaset, ovvero mamma Rai? Adesso non ci resta che attendere nuovi sviluppi.