Belen e Antonio, da genitori a sposi? Nozze lampo in vista

Belen Rodriguez e Antonio Spinalbese continuano a stupire i fan. Sembra che la coppia stia organizzando le nozze.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maria Belen (@belenrodriguezreal)

Nozze flash. Questa l’indiscrezione bomba su Belen Rodriguez e Antonio Spinalbese. Fin da subito la coppia ha spinto il pedale dell’acceleratore. Innamorati dalla scorsa estate, quello tra a showgirl argentina e l’hairstylist non è stata una semplice infatuazione. Un vero e proprio colpo di fulmine maturato in breve tempo in un grande legate.

Dopo pochi mesi la notizia della seconda gravidanza della Rodriguez che ha lasciato il pubblico con il fiato sospeso. Un’indiscrezione non confermata sulle prime. Quando ormai il pancione di Belen era evidente la coppia ha ufficializzato la dolce attesa. E ora torna a stupire con un’altra novità.

LEGGI ANCHE > Belen Rodriguez sposa il suo Antonio? Sorprendente indiscrezione

Belen Rodriguez e Antonio Spinalbese: marito e moglie prima del parto?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maria Belen (@belenrodriguezreal)

LEGGI ANCHE > Belen e Cecilia Rodriguez da infarto. Due completi intimi diversi, pazzesche – foto

Secondo alcune indiscrezioni la coppia starebbe organizzando un matrimonio flash. A rivelare la notizia è stato Roberto Alessi. Sembrerebbe che questa volta la Rodriguez desideri una cerimonia tra pochi intimi. Una scelta che si discosta da quella delle sue prime nozze con Stefano De Martino. Il primo matrimonio di Belen era infatti stato sfarzoso e colmo di invitati.

Per quanto riguarda le tempistiche è emerso che il matrimonio potrebbe già celebrarsi in estate prima della nascita di Luna Marie. Il parto è previsto nei mesi estivi. La showgirl argentina potrebbe indossare l’abito bianco ancora con il pancione.

Si ipotizza che poi, una volta passata l’emerge sanitaria, la coppia potrebbe organizzare una festa con tutti gli amici.

L’indiscrezione ha stupito i fan sempre più incuriositi da questo amore. Solo lo scorso anno erano nell’aria le secondo nozze della Rodriguez con il marito Stefano De Martino. Era emerso come i due, ritornati insieme dopo un allontanamento, volessero ridire ancora una volta sì, per darsi una seconda possibilità.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maria Belen (@belenrodriguezreal)

Tuttavia la loro storia non ce l’ha fatta e i due si sono per sempre allontanati. Dopo un periodo da sola, Belen ha ritrovato la serenità al fianco di Antonio.