Belen e Cecilia Rodriguez da infarto. Due completi intimi diversi, pazzesche – foto

Belen Rodriguez ha pubblicato sul suo profilo Instagram un nuovo scatto insieme alla sorella Cecilia. Entrambe in costume lasciano a bocca aperti tutti gli ammiratori. L’estate tra poco arriverà e l’argentina già mostra alcuni pezzi della sua linea di costumi.

Belen Rodriguez e Cecilia Rodriguez più belle che mai in un nuovo scatto pubblicato su Instagram. Sul profilo Instagram dell’ex moglie di Stefano De Martino è apparsa una foto insieme a sua sorella in costume.

Le con un due pezzi nero e Cecilia con un costume intero bianco. Forme esplosive da far perdere la testa a chiunque. Foto scattate mesi fa, visto che non c’è traccia del pancione dell’argentina.

Qualche mese fa, infatti, la Rodriguez ha annunciato di essere in dolce attesa. La settimana scorsa è stata anche ospite di Domenica In dove, intervistata da Mara Venier, ha raccontato come sta vivendo questa nuova gravidanza.

Belen Rodriguez, la storia d’amore con Antonino Spinalbese e l’arrivo di Luna Marie

Stefano De Martino, ormai, è solo un lontano ricordo. Il cuore dell’argentina adesso batte per Antonino Spinalbese, con cui c’è stato un vero e proprio colpo di fulmine.

L’argentina, già qualche mese fa, ha svelato anche che la sua secondogenita sarà una bellissima femmina. Anche il nome della nuova arrivata è già deciso. Si chiamerà Luna Marie.

Nel frattempo, anche Stefano De Martino sembra aver voltato pagina. Da un po’ di tempo, infatti, non si fa altro che parlare del suo presunto flirt con Andrea Delogu. Commenti e messaggi divertenti tra i due hanno incuriosito un po’ tutti. Entrambi non hanno mai nascosto di aver stretto amicizia nell’ultimo periodo.

Tra loro sarà una semplice amicizia o bolle qualcos’altro in pentola? In attesa di scoprirlo, non ci resta che la prossima puntata del serale di Amici, dove Stefano Martino partecipa in veste di giudice.

In quanto a Belen Rodriguez, visto che l’estate è alle porte, già è pronta per pubblicare la sua linea di costumi che ogni anno fa sognare. Tanti i complimenti sotto le foto posate in costume: Amazing 🔥🔥, Che spettacolo 😍, Belle 😍😍😍😍”.