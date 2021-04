Carolina Casiraghi ha condiviso su instagram una foto allo specchio in camera sua con indosso solo la biancheria intima

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Carolina Cristina Casiraghi ®️ (@carolinacasiraghioff)

La bella Carolina Casiraghi fa sognare i suoi followers con una foto sensuale allo specchio mentre tira giù i jeans per mostrare il completino intimo che indossa. I commenti sono tantissimi e tutti positivi. “Che incantevole bellezza”, “Bellissima fanciulla molto sensuale”, “Straordinaria bellezza ed eleganza assoluta“. E ancora “Buongiorno carissima sei sempre bello svegliarsi per vedere una donna meravigliosa buona giornata sempre stupenda”.

LEGGI ANCHE>>>Denise Pipitone, oggi la trasmissione russa. Anteprima rivelata da una telespettatrice

Carolina Casiraghi sempre più sensuale su Instagram

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Carolina Cristina Casiraghi ®️ (@carolinacasiraghioff)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>> Facebook, esposti online i dati di 533 milioni di profili: 35 milioni sono italiani

La bella Casiraghi è sempre più bella e sensuale su Instagram, incanta tutti i followers con i suoi scatti in ogni posizione. La vediamo sul divano, sul pavimento e sul letto di casa sua in pose diverse con bikini magnifici e completi intimi sensuali. Nelle stories condivide una sua foto sul divano in lingerie e mette una canzone di Antonello Venditti romantica e infatti scrive “Momento romantico..e voi siete romantici?”. Poi nelle stories aggiunge anche che si è innamorata. Scrive:”E poi arriva quella cosa che ti fa sentire bene, ti fa capire cos’è la felicità e che l’amore esiste..ed è fantastico! Ti amo cheescake al lime..tua per sempre Carol”. Dunque è innamorata la bella Casiraghi, chissà chi è il fortunato.

Condivide poi sempre nelle stories una sua foto completamente nuda di spalle sul letto e con i tacchi a spillo. Una foto davvero molto provocante e che sicuramente avrà scatenato una marea di messaggi in direct. Come ultimo messaggio la Casiraghi vuole dare un consiglio alle donne:“Ragazze studiate perché solo attraverso la conoscenza potete avere la libertà di scegliere e non dipendere da un uomo, solo in questo modo sarete realmente forti! Solo in questo modo potrete non essere schiave di un sistema che ci rende “dipendenti” l’unica persona da cui dipendere siamo noi, siamo donne, siamo forti e possiamo essere tutto ciò che vogliamo..Carol”.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook,Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Carolina Cristina Casiraghi ®️ (@carolinacasiraghioff)

Questa è la dedica fatta a tutte le donne da parte di Carolina che è una donna indipendente che ha il suo lavoro, la sua azienda e i suoi svaghi. Lei ha la libertà e vorrebbe che tutte le donne avessero la sua stessa libertà ed è un messaggio bellissimo, desiderare per gli altri quello che si ha quindi tanto di cappello!