Carolyn Smith, rassicura i fan: “Una nuova giornata” – VIDEO

Carolyn Smith aggiorna i fan riguardo alla sua vita e alla malattia che da anni sta affrontando, il video diventa virale

Carolyn Smith da anni sta combattendo contro una malattia che non la lascia in pace, ma nonostante tutto è sempre pronta a dedicare qualche momento della sua giornata ai fan e condividere con loro novità riguardo al suo stato di salute. Su Instagram infatti pubblica video o foto in ospedale, ma anche scatti in pieno relax a casa o all’aria aperta. Ormai l’ex ballerina sa come convivere con il male e non rinuncia a nulla, godendosi ogni attimo che la vita le riserva.

Carolyn Smith: bellissima anche così, VIDEO

Nonostante la malattia, Carolyn Smith rimane una donna bellissima e anche in ospedale la sua eleganza e la sua classe si notano. Da qualche ora gira sul web un video in cui si vede lei in una camera della clinica dove solitamente va a curarsi, che indossa la mascherina e parla al suo pubblico: “Buon giorno. Finito le feste di Pasqua e torniamo alla vita normale… che è stato esattamente uguale a prima – afferma e scrive – Ma daje è una nuova giornata e affrontiamo con positività e un sorriso! Un abbraccio a tutti”. La giudice di Ballando con le stelle è una forza della natura e un esempio per molti che si trovano nella sua stessa situazione. Sono anni che affronta la malattia a testa alta e con il sorriso bellissimo che da sempre la contraddistingue.

“Anch’io Carolyn sono alle prese con tac, ecografie e analisi ma siamo vive” commenta un utente, non mancano poi messaggi di incoraggiamento e like che la sostengono in ogni situazione.