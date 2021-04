Christian De Sica. Lo scivolone durante “Una serata tra amici”

Christian De Sica. L’attore figlio d’arte è stato protagonista di un one man show su Rai Uno. Grande verve e talento ma non è passata inosservata una piccola battuta a un personaggio famoso

L’attore e regista figlio d’arte, Christian De Sica, ha infiammato il sabato sera di Rai Uno in un one man show in cui si è raccontato attraverso un percorso tra musica, parole e la presenza di graditi ospiti, accompagnato da una band di ben 32 elementi.

Come se ci fosse bisogno ricordarlo, De Sica è un artista a tutto tondo, vecchio stampo, poliedrico e dai talenti versaliti che riescono a farlo sentire trovare a suo agio ovunque. Dal piccolo al grande schermo, passando per il teatro. Il suo ritorno alla tv con il programma “Una serata tra amici” è stato accolto dal pubblico con entusiasmo.

In passato ha raccontato che il cognome che si porta dietro non è sempre stato un lasciapassare garantito, molte porte gli sono state chiuse. Su di lui c’erano aspettative diverse rispetto a chi si approccia normalmente al suo mestiere. Oggi è un mattatore dello spettacolo italiano. Ha mantenuto uno stampo che potremmo definire “popolare”, per questo piace alla gente. Ha voluto iniziare il suo spettacolo proprio così, ringraziando per il supporto avuto negli anni che, con sua grande soddisfazione, arriva in gran parte anche dalla fascia dei giovanissimi, da ragazzi più piccoli dei suoi stessi figli.

LEGGI ANCHE —–> Rai, la decisione assoluta e definitiva su Antonella Clerici. Cambia tutto

Christian De Sica: la battutina a un noto personaggio televisivo

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Christian_De_Sica_fanclub🔵 (@christian_de_sica_fanclub)

LEGGI ANCHE —–> Mara Maionchi, ospite dalla Clerici si racconta. Poi arriva una confessione

“Una serata tra amici” è un one man show che ha avuto, come dicevamo, come protagonista assoluto l’attore Christian De Sica.

Insieme a lui si sono avvicendati dei graditi ospiti. Tra questi il regista e attore Carlo Verdone che con De Sica ha un rapporto che va oltre quello di semplici colleghi. Si sono conosciuti in giovanissima età. De Sica è marito della sorella di Verdone, Silvia, madre dei suoi due figli: Brando (che ha seguito le orme del nonno, è oggi un regista) e Maria Rosa. Quest’ultima ha esordito sul palco di Rai Uno sabato scorso duettando con il celebre padre sulle note della canzone I’m in the mood for love di Julie London.

Durante lo show non è passata inosservata una frecciatina lanciata a un personaggio molto noto. Non è un mistero che Christian De Sica abbia una passione per la musica di Frank Sinatra. Ha detto mentre era in onda: “Con Sinatra, ci vado più allegro non è che sento la canzone di Malgioglio…“.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Christian_De_Sica_fanclub🔵 (@christian_de_sica_fanclub)

Forse resosi conto della gaffe, ha poi aggiustato il tiro nei confronti del cantautore e paroliere siciliano, che ha scritto pezzi, tra gli altri, per : Mina, Orietta Berti, Franco Califano, Raffaella Carrà, Adriano Celentano, Rita Pavone, Patty Pravo, Ornella Vanoni e Iva Zanicchi. “Grandissimo musicista per carità” – ha concluso poi De Sica.