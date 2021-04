Denise Pipitone, arriva il clamoroso accordo tra la famiglia e i russi

A “La vita in diretta”, il programma pomeridiano di Rai 1 condotta da Alberto Matano, si torna a parlare del caso della scomparsa di Denise Pipitone, la bambina siciliana scomparsa 17 anni fa da Mazzara del Vallo in provincia di Trapani.

Durante la trasmissione “Lasciali parlare” del primo canale russo c’è Olesya Rostova, la ragazza di 20 anni la cui somiglianza con Piera Maggio è sorprendente.

L’avvocato di Piera Maggio parteciperà alla registrazione del programma russo

Il rappresentante legale della famiglia di Denise Pipitone, l’avvocato Frazzitta, sta partecipando alla registrazione del programma perché ha ricevuto una mail da parte dell’avvocato Olesya Rostova che si è detto collaborativo per fornire tutti gli elementi necessari a capire se Olesya è la figlia di Piera Maggio.

Questa è stata la condicio sine qua non perché l’avvocato Frazzitta partecipasse alla trasmissione che andrà in onda probabilmente domani sera. C’è anche da dire che l’avvocato ribadisce che finché il programma non andrà in onda lui non potrà dare alcuna informazione sui contenuti che verranno raccontati nel corso della trasmissione.

Quando invece ci saranno i risultati verranno comunicati alla procura e questo significa che si potrebbe aprire una nuova strada se ci fossero degli elementi di coincidenza tra il tratto genetico di Olesya e quello di Denise.

“Ricatto mediatico da parte della televisione russa“. Questo il sentimento che accompagna, in queste ore così delicate, Piera Maggio e Pietro Pulizzi. Dopo tutti gli anni trascorsi a cercare la piccola Denise, Piera Maggio non può e non vuole attendere la verità in nome degli ascolti televisivi.

La tv russa annuncia che svelerà l’esito della comparazione in diretta. Sono ore di sofferenza e di tensione per la famiglia di Denise e dopo 17 lunghi anni forse mamma Piera riuscirà ad abbracciare la sua bambina.