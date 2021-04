Continua a tenere banco il caso legato a Denise Pipitone. Il Mattino ha invecchiato una foto di Olesya, il risultato è sorprendente.

Che fine ha fatto Denise Pipitone? Una domanda che per ben 17 anni non ha avuto risposta, un caso che è stato trattato da trasmissioni, telegiornali e quotidiani per settimane intere lasciando sempre senza un responso. Il caso è tornato a riaprirsi la scorsa settimana: una ragazza di nome Olesya ha rilasciato alcune dichiarazioni alla trasmissione russa ‘Lasciami parlare’, svelando di essere stata rapita e di avere 21 anni.

Tutti hanno notato l’incredibile somiglianza con Piera Maggio, madre della povera Denise. Per questo motivo il programma russo ha iniziato a studiare il tutto, cominciando anche a fare le analisi del sangue e del Dna. I risultati della comparazione del gruppo sanguigno verranno svelati domani: tutti i telespettatori sono con il fiato sospeso e sperano in una svolta positiva. Il noto quotidiano ‘Il Mattino’ ha invecchiato il volto di Olesya: il risultato è stato davvero incredibile.

Denise Pipitone, il Mattino invecchia la foto di Olesya: risultato incredibile

Fin dalla prima apparizione di Olesya, tutti hanno notato l’incredibile somiglianza tra la ragazza e Piera Maggio, madre della povera Denise Pipitone. Il noto quotidiano ‘Il Mattino’ ha, con i moderni strumenti per modificare le fotografie, ha “invecchiato” Olesya. Il risultato? Davvero incredibile. La 21enne versione anziana è ancora più simile alla mamma della bambina sparita in quel settembre del 2004.

“Angela, Lidia, Denise, qual è il vero nome di Olesya?“, ha scritto sui social network il conduttore di ‘Lasciami parlare’. C’è grande attesa, tutti vogliono conoscere i risultati del test della comparazione del gruppo sanguigno.

Oggi, intanto, sono arrivati nuovi aggiornamenti interessanti. Olesya non è la figlia di una famiglia russa che aveva deciso di fare dei test: non sono presenti alcun tipo di compatibilità.