Denise Pipitone, Olesya segue un’ipotetica sorella su Instagram. Non è lei? Le ultime novità dalla Russia non fanno affatto ben sperare…

Sono trascorsi diciassette anni da quando Denise Pipitone è stata inghiottita in un buco nero e di lei non si è più saputo nulla. I suoi genitori, Pietro e Piera, hanno vissuto per tutti questi anni con il dolore di aver visto una figlia scomparire all’improvviso, senza la possibilità di riuscire a ritrovarla. Ci sono state tante segnalazioni in questi lunghi e angoscianti diciassette anni ma nessuna ha mai avuto un esito positivo e oramai le speranze di riuscire a ritrovarla stavano calando sempre di più, fino a che non è arrivata la segnalazione di Olesya dalla Russia.

Denise Pipitone, le ultime novità dalla Russia: pare che non sia lei

"Quanta gioia nei miei occhi", olesya non è denise, il conduttore stessa maglietta, foto pubblicata oggi #DenisePipitone #OlesyaRostova pic.twitter.com/C3tIFvEM3F — wHOkNOWS (@whoknows_exe) April 6, 2021

Una ragazza, con una storia molto simile a quella di Denise, ha fatto un appello alla televisione russa per ritrovare la sua mamma. Una donna che vive in Russia da tanti anni ha associato questa storia a quella di Denise e ha mandato la segnalazione, in questi giorni non si è parlato d’altro e oggi è stata registrata la puntata dove finalmente il mondo è venuto a conoscenza della verità. La puntata andrà in onda domani ma dopo la fine della registrazione ci sono stati dei movimenti strani su Instagram: l’ipotetica sorella di Olesya, figlia di un’altra famiglia che cercava la sua bambina da anni, ha pubblicato uno scatto su Instagram scrivendo: “la gioia nei miei occhi“. Gli utenti di Twitter non si sono lasciati scappare questo particolare.

Tra l’altro le due ragazze hanno cominciato a seguirsi su Instagram e a scambiarsi dei likes, quindi tutto fa pensare che possa essere proprio lei. Aspettiamo domani per avere la conferma.