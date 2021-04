Denise Pipitone, la tv russa svela oggi i risultati su Olesya

Denise Pipitone, la tv russa svela i risultati su Olesya. Proprio in queste ore stanno registrando la puntata dove verremo finalmente a sapere la verità

Denise Pipitone è scomparsa diciassette anni fa nel nulla e i suoi genitori non hanno mai smesso di cercarla e di aspettarla per tutto questo tempo. Dopo tutto questo tempo, una settimana fa è arrivata una segnalazione dalla Russia che ha fatto tremare il Paese: una ragazza ha fatto un appello in televisione, rivelando di essere stata rapita quando era molto piccola e di cercare la sua mamma. La segnalazione è arrivata qui e la somiglianza della ragazza con Piera Maggio ha fatto riaccendere la speranza nei cuori di tutti.

Denise Pipitone, in queste ore la registrazione del programma dove sapremo la verità su Olesya

In questo momento si sta registrando la puntata dove verranno rivelati i risultati: l’avvocato della famiglia Pipitone ha promesso alla tv russa di non far trapelare nulla fino alla messa in onda della puntata che ci sarà domani. Alle 18:45 qui in Italia potremo vedere in diretta la puntata e scoprire cosa sta succedendo, se è davvero Olesya la bambina che è scomparsa diciassette anni fa quando era davvero molto piccola. Ci auguriamo tutti che sia lei Denise e che finalmente la famiglia possa tornare a respirare dopo tutti questi anni di estrema agonia.

Sono ore di attesa e di speranza, Piera Maggio si è chiusa in casa e sta aspettando con il fiato sospeso di avere notizie dalla Russia. Sarà davvero lei la bambina scomparsa in Sicilia tanti anni fa? Non ci resta fare altro che aspettare.