“Denise Pipitone? Un imbroglio”: la lapidaria sentenza

In questi giorni, la vicenda che coinvolge Olesya Rostova, la ragazza russa che potrebbe essere Denise Pipitone, viene trattata all’interno della maggior parte delle trasmissioni televisive. Quest’oggi, in particolare, La vita in diretta ha dedicato un ampio spazio alla questione, che non smette di tenere i telespettatori col fiato sospeso. Alberto Matano, il conduttore, ha invitato Anna Pettinelli, Giovanna Botteri e Roberto Poletti ad intervenire sul caso tanto dibattuto. La Pettinelli, nell’esprimere la propria opinione, ha emesso una sentenza lapidaria.

Denise Pipitone, la sentenza lapidaria di Anna Pettinelli

La vicenda di Denise Pipitone tiene impegnate tutte le trasmissioni che si occupano di cronaca. Tuttavia, sono in molti a credere che il racconto di Olesya Rostova, la giovane russa che potrebbe essere Denise, sia stato studiato a tavolino. Anna Pettinelli, ospite quest’oggi a La vita in diretta assieme a Giovanna Botteri e Roberto Poletti, ha manifestato apertamente il proprio punto di vista.

“Il modo in cui si sta comportando la televisione russa fa pensare che possa essere tutto un bell’imbroglio“, ha sentenziato la Pettinelli, non mancando di criticare le modalità con cui la televisione russa sta gestendo la situazione. “A mio avviso, non c’è nessuna logica per come il programma russo sta agendo“, ha ribadito l’opinionista, ponendosi sulla stessa linea della Botteri.

Entrambe ritengono che la televisione russa stia spettacolarizzando questo caso mediatico per trarne beneficio. Anna Pettinelli, tuttavia, non si è lasciata sovrastare dall’allarmismo delle notizie: “Continuo a pensare che potrebbe essere un raggiro“.