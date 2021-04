Elisa Isoardi: il sorriso più bello, ma un particolare preoccupa i fan- FOTO

Elisa Isoardi, il suo sorriso splende in ogni circostanza, ma i fan notano un dettaglio che preoccupa…

Nella dura e complessa esperienza che caratterizza l’Isola dei Famosi, Elisa Isoardi si è dimostrata una vera guerriera. Spirito da leader, non si è mai tirata indietro davanti alle avversità, dedicandosi con determinazione all’aiuto del gruppo. L’impegno della concorrente, costantemente attiva, e la situazione di precarietà a cui è sottoposta, potrebbero essere la causa del dimagrimento che preoccupa i fan.

Nonostante il duro lavoro, forse proprio a causa del carattere forte, è stata fortemente penalizzata nella puntata di ieri sera. Durante la catena di salvezza richiesta per il gruppo perdente della prova, Elisa Isoardi e Andrea Cerioli sono stati i componenti rimanenti non nominati, sottoposti quindi a televoto flash. Il pubblico ha beneficiato l’ex tronista di Uomini e Donne, eliminando la conduttrice, ma non definitivamente.

Elisa Isoardi, l’approdo a Playa Esperanza

L’eliminazione a sorpresa di Elisa Isoardi ha lasciato di stucco l’intero studio. “Sacrificata” dalla catena di salvataggio da parte dei compagni di squadra nella prova di gruppo, la scelta è stata descritta dagli opinionisti come “strategica“.

L’ipotesi che si trattasse di una decisione ponderata proprio per penalizzare un personaggio molto forte è stata condivisa, ma nessuno si aspettava che al televoto con Andrea Cerioli venisse eliminata proprio lei.

Il commento dell’eliminata è stato molto razionale per quanto dispiaciuto: “Queste sono le sorprese dell’Isola“, ma non si è rivelato tutto perduto. In un secondo momento infatti, ricongiunta con l’altra eliminata della puntata Daniela Martani, è stata offerta loro l’opportunità di rimettersi in gioco.

La proposta di raggiungere Playa Esperanza, dove risiedono altre due concorrenti, Vera Gemma e Miryea Stabile, ha destato risposte differenti. Daniela Martani ha declinato l’invito, mentre Elisa Isoardi ha abbracciato con desidero di rivalsa questa possibilità.

Ancora una volta ha dimostrato la sua forza e la sua determinazione, che fanno di lei una combattente.