Elisabetta Gregoraci preoccupata: “Sono molto agitata per lei”

‘Diva il cane di Elisabetta Gregoraci sta subendo un’operazione e la conduttrice è molto preoccupata e condivide questo momento con i fan

Elisabetta Gregoraci dopo aver partecipato al reality del Grande Fratello Vip è ancora molto più conosciuta e attiva sui social dove condivide ciò che le succede e alcuni momenti della sua giornata. Già ieri l’ex signora Briatore aveva annunciato su Instagram l’evento di oggi: la sua Diva è stata sottoposta ad un’operazione alla zampa. Oggi sono arrivati alcuni aggiornamenti da parte della Gregoraci, ma la donna sembra molto preoccupata.

LEGGI ANCHE>>>Guai per Ilary Blasi, gravi le accuse rivolte alla conduttrice

Elisabetta Gregoraci: cosa succede alla conduttrice?

LEGGI ANCHE>>>Carolyn Smith, rassicura i fan: “Una nuova giornata” – VIDEO

Diva è il cane di Elisabetta Gregoraci ed oggi si è dovuta sottoporre ad un’operazione importante. “Oggi sono ancora un po’ così perché Diva la stanno operando e non è ancora terminata l’operazione – invia un video su Instagram – quindi sono molto agitata, vi dico la verità. Sono molto in ansia”. In un’altra storia ha spiegato che il cane sarebbe dovuto essere operato questa mattina ma poi ha dovuto fare una serie di visite che hanno posticipato l’evento. “E’ ancora sotto ai ferri e sono agitata, speriamo che vada tutto bene incrociamo le dita”. Per il momento non abbiamo altre notizie e la Gregoraci non ha postato nessun’altra informazione sullo stato di salute di Diva, ma non perderà occasione di farlo quando tutto si sarà sistemato.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Da ieri non sono mancati messaggi di buona guarigione, in bocca al lupo e sostegno da parte dei suoi fan. Ogni giorno aumentano e la supportano in ogni occasione. Attualmente la donna ha un seguito di quasi due milioni di follower che non perdono occasione di lasciare un commento o un like sotto ogni foto dell’ex signora Briatore.