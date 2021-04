Elodie, abito cortissimo e curve incontenibili: bella come una dea – FOTO

Elodie incanta sempre di più i suoi fan, la cantante su Instagram ormai spopola e regala scatti seducenti: eleganza e sensualità senza pari

Il suo successo è andato in costante crescendo negli ultimi anni, facendo sì che sia diventata una delle artiste italiane più apprezzate. Elodie è ormai una cantante tra le più in voga del momento e nel 2020 ha spopolato a ripetizione nelle radio con alcuni brani davvero trascinanti.

Un successo che si è confermato nel 2021, con la sua partecipazione al Festival di Sanremo in qualità di ospite e di co-conduttrice. Sul palco dell’Ariston si è letteralmente scatenata, esibendo anche una femminilità che risulta irresistibile ai suoi ammiratori. Su Instagram, non a caso, è una delle bellezze più cliccate.

Elodie, l’abito nero scollato e cortissimo che fa girare la testa: bellezza paradisiaca

Numerosissimi gli scatti che la ritraggono in pose accattivanti e seducenti, che fanno vera e propria incetta di like e commenti da parte dei followers. La cantante romana sa come far girare la testa e regala immagini indimenticabili senza soluzione di continuità.

Una delle foto più riuscite è quella in cui indossa un abito nero molto corto, che esalta le sue gambe perfette, ma non solo quelle. Il vestito, attillatissimo, incornicia le sue curve perfette, che risaltano anche grazie a una scollatura notevole. Il risultato complessivo è sotto gli occhi di tutti e conferma tutto il buono che si dice su di lei ormai da qualche anno. Elodie è la nuova icona del fascino all’italiana, un mix di eleganza e provocazione che stupisce ogni volta senza stancare mai.