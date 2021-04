Enrico Brignano. Non immaginereste mai cosa ha fatto nella sua carriera

Enrico Brignano. Stasera sarà protagonista assoluto del one man show Un’ ora sola ti vorrei su Rai Due. Vi sveliamo una curiosità sulla sua carriera che non tutti conoscono

Periodo d’oro per l’attore romano Enrico Brignano. E’ in procinto di diventare nuovamente papà. Lui e la compagna Flora Canto sono già genitori di una bimba; il prossimo luglio daranno il benvenuto a un maschietto. Lo stesso show man lo ha annunciato al suo pubblico tramite Instagram con queste parole, allegando una foto della coppia felice insieme alla figlia: “Amore di papà, lo sai che ti abbiamo regalato io e mamma? Un po’ di compagnia. Tra poco saremo in 4”.

Anche dal punto di vista professionale le cose vanno a gonfie vele. Stasera Enrico Brignano infiammerà il palinsesto di Rai Due con il programma Un’ora sola ti vorrei. In 60 minuti lo spettacolo è assicurato. Torna dopo il successo della prima stagione e dei due speciali trasmessi nel periodo di Natale. Il one man show di Enrico Brignano annovera nel cast anche Flora Canto che vedremo, dunque, con il pancione.

Cinema, teatro e televisione per il performer romano ma non solo. Vi sveliamo una curiosità sulla sua carriera.

Enrico Brignano: un artista dai talenti poliedrici

Enrico Brignano ha una lunga gavetta alle spalle. E’ stato uno dei talenti venuti fuori dall’Accademia per giovani comici creata da Gigi Proietti. Il suo successo è esploso grazie alla versatilità che lo contraddistingue.

Nella sua carriera si annovera l’interpretazione di un personaggio che non vi aspettereste mai. L’attore si è cimentato splendidamente anche nel doppiaggio. E’ sua la voce che abbiamo sentito in uno dei cartoni più amati recentemente dal pubblico dei più piccoli: Frozen. Enrico Brignano è il dolce pupazzo di neve vivente Olaf. Ve ne eravate accorti?

Insieme a lui altre due prime donne dello spettacolo italiano,Serena Rossi e

Serena Autieri, che rispettivamente doppiano la principessa Anna e la regina dei ghiacci Elsa.

Non era la prima volta per Enrico Brignano. Aveva già prestato la sua voce nel film d’animazione Un mostro a Parigi.