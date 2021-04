Colto da un malore alla fermata del bus: uomo muore sotto gli occhi dei passanti

Un uomo di 53 anni è morto questa mattina a Fermo, dopo essere stato colpito probabilmente da un malore, mentre camminava vicino la fermata dell’autobus.

Si è accasciato a terra mentre camminava in prossimità della fermata dell’autobus. È morto così, forse colto da un malore, un uomo di 53 anni questa mattina a Fermo, nelle Marche. Alcuni passanti, accorgendosi di quanto accaduto, hanno subito chiamato il numero per le emergenze che ha inviato sul posto un’ambulanza. Inutili i tentativi dei soccorsi che si sono dovuti arrendere dichiarando il decesso dell’uomo. Intervenuti anche i carabinieri e gli agenti della Polizia Locale.

Nella mattinata di oggi, martedì 6 aprile, un uomo di 53 anni è deceduto mentre camminava in viale XX Settembre a Fermo. Stando a quanto riferisce la redazione de Il Giorno, il 53enne, forse colpito da un malore, si è accasciato al suolo in prossimità della fermata dell’autobus davanti agli occhi attoniti di alcuni passanti. Accorgendosi dell’accaduto, quest’ultimi hanno subito lanciato l’allarme chiamando i soccorsi.

In pochi minuti, sul luogo del dramma, si sono precipitati gli operatori sanitari del 118 e della Croce Verde del capoluogo di provincia marchigiano. Lo staff medico ha provato a rianimare l’uomo, ma ogni tentativo di salvagli la vita è risultato essere vano. L’equipe sanitaria alla fine si è dovuta arrendere costatandone il decesso.

Intervenuti, oltre ai soccorsi anche gli agenti della Polizia Locale di Fermo ed i carabinieri per gli accertamenti del caso. Non è chiaro quali siano le cause della morte del 53enne, ma, riporta Il Giorno, pare possa essere stato fatale un malore che lo ha colto mentre camminava. Non sono state diffuse anche le generalità dell’uomo, di cui si conosce al momento solo l’età.