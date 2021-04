Flavio Insinna e la sua voglia incontenibile a “L’Eredità”

Flavio Insinna a L’Eredità non resiste e approfitta di una risposta della campionessa per esprimere un suo grande desiderio

L’Eredità è tornata ormai da qualche al suo format abituale con il consueto appuntamento del pre serale di Rai 1. Dopo le due settimane dedicate alla beneficenza, prima a favore della Comunità di Sant’Egidio e poi per il Progetto Arca, i concorrenti sono tornati a sfidarsi per i propri desideri. All’inizio della nuova puntata che, come accade ormai da un bel po’, la campionessa Martina è una delle protagonisti il presentatore non è riuscito a trattenersi. Alla bella ballerina di pole dance è stato chiesto di indovinare se le città proposte appartengono all’incantevole regione della Campania oppure a quella del Veneto.

Per onore del vero la maggior parte dei nomi proposti erano di località del meridione ma su una delle poche del nord la campionessa ha avuto una battuta d’arresto. Martina infatti si è confusa sulla cittadina di Schio, un comune che si trova nella provincia di Vicenza. A questo punto il presentatore Flavio Insinna non è riuscito davvero a trattenersi esprimendo la sua delusione e confessando un particolare della sua vita privata. Per i suoi ammiratori più affezionati non sarà certo stata una novità visto che non è la prima volta che Flavio Insinna fa riferimento a quella che è di certo una delle sue più grandi passioni.

La confessione di Flavio Insinna a L’Eredità

La delusione espressa da Flavio Insinna dopo la risposta errata della campionessa Martina sulla cittadina di Schio in realtà è nata perché il presentatore avrebbe preferito che lo sbaglio fosse arrivata su altro. Prima del comune vicentino infatti nell’elenco di città proposte alla ballerina è stata nominata la bella città di Castellammare di Stabia in provincia di Napoli.

Flavio Insinna ha rivelato che avrebbe voluto che il tempo si fosse fermato sulla cittadina ai piedi dei monti Lattari per cogliere l’occasione di salutare i suoi amici. L’antica città campana è infatti nota agli appassionati per le attività di immersioni subacquee che richiamano sportivi da diverse parti del paese. Fra questi anche Flavio Insinna che, come documentano anche gli scatti postati sui social, appena possibile scappa proprio a Castellammare di Stabia per dedicarsi alla sua passione. Un amore evidentemente forte di cui, visto il periodo di pandemia che purtroppo ancora si vive in Italia, indubbiamente il conduttore sente la mancanza. Ancora una volta Flavio Insinna si dimostra però un uomo umile e sincero che appena ne ha l’occasione non riesce a fare a meno di non rivolgere un pensiero alle persone a cui negli anni si è legato.

Il saluto che il conduttore ha rivolto agli amici di Castellammare di Stabia avrà certamente raggiunto e fatto sorridere i suoi “colleghi” di immersione. In attesa quindi di tornare a bagnarsi nelle splendide acque del golfo di Napoli al presentatore Flavio Insinna non resta altro che mandare un abbraccio e un bacio forte.