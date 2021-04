Floriana Messina da censura: fuoriesce tutto. Nell’Aria c’è solo magia – FOTO

Floriana Messina ha pubblicato un nuovo scatto social dove mette in mostra le sue curve esplosive. L’ex gieffina si mostra in costume lasciando senza fiato molti ammiratori. Boom di like e commenti per l’influencer che, negli anni, ha trasformato il suo fisico!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da FLORIANA MESSINA (@floriana_messina)

Forme esplosive in mostra nel nuovo scatto di Floriana Messina. L’ex gieffina ha pubblicato un nuovo scatto sul suo profilo Instagram che ha fatto davvero impazzire tutti i fan.

“So beautiful 😍😍😍😍, Top 😍😍😍, Stupenda!! ❤️❤️, Bellissima ❤️❤️❤️”, questi solo alcuni dei commenti degli utenti, ammirati dalla generosità delle curve della Messina.

Nello scatto Floriana sfoggia, come sempre, il suo sguardo ammiccante e indossa un costume con décolleté scoperto quasi del tutto. Sale la temperatura e il lato B esplosivo non aiuta.

LEGGI ANCHE –>Floriana Messina, selfie allo specchio: stavolta esagera! – FOTO

Floriana Messina: il successo e la storia d’amore con Diego Loasses

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da FLORIANA MESSINA (@floriana_messina)



Seguitissima su Instagram, la Messina passa difficilmente inosservata. La sua carriera ha avuto una svolta quando è entrata a far parte del cast del Grande Fratello 12. Dopo il reality, la Messina non ha perso tempo e ha deciso di lanciarsi nella carriera di influencer.

Tutti i giorni l’ex gieffina delizia i suoi ammiratori con stories e foto dove mettere in mostra le sue curve da perdere la testa.

In passato, Floriana Messina è stata anche al centro del gossip per la sua storia d’amore con Diego Loasses, una promessa del calcio. Con lui sarebbe dovuta addirittura convolare a nozze. Nel 2015, però, la coppia sarebbe stata travolta da una crisi e la causa di tutto sarebbe stato un flirt di lui con Nina Moric.

Dopo il Grande Fratello, la Messina anche frequentato diversi salotti tv: Domenica Live e Pomeriggio Cinque, per esempio. In un’occasione ha anche partecipato al programma Ciao Darwin nella puntata dove il web sfidava la tv.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da FLORIANA MESSINA (@floriana_messina)

Nel corso degli anni, Floriana Messina ha fatto un cambiamento evidente. Ha rifatto il setto nasale e il seno. La trasformazione però, a detta dell’influencer, è stata anche frutto di tanti allenamenti in palestra. Nella casa del Grande Fratello, infatti, era ingrassata molto, al punto da prendere un chilo a settimana!