Fortnite, il regalo per gli appassionati è già disponibile su Amazon: di cosa si tratta

La nuova sorpresa pasquale per gli appassionati di Fortnite arriva subito dopo Pasqua, c’è la data: scopriamo cosa prevede

Tra i giochi più appassionanti dell’era moderna, disponibile su console “XBoX” e “PlayStation 4” vi è il videogame di Fortnite. Si tratta di una rivoluzione in termini ludici. Ovvero una scoperta assoluta che vi lascia in balìa di un destino, magari anche avverso, in un mondo del tutto sconosciuto.

La creazione del gioco risale al 21 Luglio 2017, data in cui gli utenti hanno potuto immergersi in un pianeta fatto di battaglie per la sopravvivenza, offline e online con gli altri utenti di interfaccia.

Per ciascun giocatore sono disponibili diverse modalità del gioco, dall’ammirare un concerto al costruire un rifugio per evitare gli attacchi degli animali selvatici. Insomma il pianeta “Fortnite” è in continua espansione, nonostante i quasi quattro anni dalla sua prima uscita.

Per arricchire la passione degli amanti di Fortnite, il brand ha promesso che dal prossimo 20 Aprile assumerà le sembianze di un “fumetto”, ma c’è dell’altro…

Fortnite, le super novità delle prossime settimane

Il mondo di Fortnite è in continua esplorazione, non soltanto da un punto di vista ludico per gli appassionati. Il gioco, sviluppato da “Epic Games” e “People Can Fly” presenta diverse novità da un punto di vista della struttura di contorno.

Ad accompagnare l’idea del fumetto, con prossima uscita programmata per il giorno 20 del corrente mese è l’uscita di “Punto Zero”. Nonostante fosse ancora in fase di ricezione sulle piattaforme da console, il nuovo numero di Fortnite è già disponibile su Amazon.

Gli utenti potranno accedere al profilo del sito e-commerce e procedere già all’acquisto. Come sorpresa di benvenuto, i creatori del gioco hanno incluso nell’acquisto, un codice per sbloccare la skin di un personaggio famoso di Gotham City.

Si tratta di Harley Quinn Rebirth che sbarcherà nel gioco, portando con sè un elemento estetico, disponibile da scaricare. Le skin da riscattare saranno in tutto sei e solo per chi le acquisterà tutte potrà usufruire di una seconda, rappresentante l’eroe di “Gotham City”, ovvero Batman