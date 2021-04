Francesca Michielin, con il top rosa sembra un fiore da cogliere: splendore – Foto

Francesca Michielin ha pubblicato un nuovo scatto dove sfoggia un top rosa che valorizza al massimo la sua immagine. Un post dove lancia ancora una volta un messaggio positivo: “A volte fa bene colorare 𝙛𝙪𝙤𝙧𝙞 𝙙𝙖𝙜𝙡𝙞 𝙨𝙥𝙖𝙯𝙞 ”.

Francesca Michielin pubblica un nuovo scatto social dove sfoggia il suo nuovo look con tanto di linea di eyeliner scura. La cantante, nel post, indossa un bellissimo top rosa particolarmente apprezzato anche dai follower.

“Bellissima ❤️, PAZZESCA🔥❤️, Stupendissima😍😍😍😍, Svengo✨, Lo voglio Anch’iooooooo questo top 🔥🔥🔥🔥 FAVOLOSO, Sei bellissima❤, Bellissima franci✨😍, Sei stupenda❤️❤️❤️❤️”, questi alcuni dei commenti degli utenti social, ammirati dalla bellezza della cantante, reduce da Sanremo 2021.

Questo è un periodo d’oro per la cantante che si sta godendo il successo avuto dopo aver partecipato al Festival di Sanremo insieme a Fedez. I due hanno duettato nel brano Chiamami per nome che, a distanza di poche settimane, è diventato disco d’oro.

L’esperienza a Sanremo 2021 e l’amicizia con Fedez

Di recente la Michielin è stata anche ospite di Silvia Toffanin nel programma Verissimo. La cantante ha colto l’occasione per spiegare che questa edizione di Sanremo è servita tantissimo ai lavoratori dello spettacolo. Ha anche ammesso che anche lei, come Fedez, era molto emozionata.

La musica è sempre stata molto importante nella sua vita: “Sono cresciuta di pari passo al mio percorso lavorativo, è stato bello, ma al tempo stesso difficile”. Francesca ha anche raccontato di non aver vissuto con la stessa spensieratezza dei suoi coetanei.

Non ha potuto fare gite di classe, non ha potuto festeggiare i 18 anni, ecc. La cantante ha anche svelato un retroscena sul suo taglio di capelli. Se li è tagliati la sera in cui doveva esibirsi. Una scelta presa anche per donarli ad un’associazione anonima, per aiutare le malate oncologiche.

Per quanto riguarda il rapporto con Fedez, la Michielin ha ammesso di aver vissuto il parto di Vittoria come se fosse sua zia. Lei e Fedez sono cresciuti insieme e la canzone che hanno cantato a Sanremo sembra proprio raccontare la loro amicizia.