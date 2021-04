Gemma Galgani si distrae dopo le delusioni amorose – FOTO

Gemma Galgani, protagonista indiscussa di Uomini e Donne, si distrae cucinando una ricetta davvero speciale: le “frittelle di Gemma”

Non è un periodo roseo per Gemma Galgani, che all’interno dello studio di “Uomini e Donne” sta collezionando numerose delusioni d’amore. Dopo l’abbandono di Maurizio, che aveva fatto precipitare la dama nel più profondo sconforto, Gemma ha anche ricevuto il rifiuto incontestabile di Roberto, che l’ha fatta scoppiare a piangere nel bel mezzo della puntata.

Un anno non particolarmente favorevole per la torinese, che ha incassato molti insuccessi con l’eleganza e il garbo che la contraddistinguono. Nel tentativo di distrarsi, la dama ha condiviso con i fan una ricetta davvero speciale, che gli utenti non mancheranno di replicare: le deliziose “frittelle di Gemma“.

Gemma Galgani, la ricetta delle sue frittelle – FOTO

Gemma Galgani ha deciso di distrarsi trascorrendo l’intero pomeriggio in cucina. Tramite le Instagram stories, la dama ha condiviso con i fan gli ingredienti delle sue frittelle: “Semolino, latte, uova, maizena, scorzetta di limone e arancia, zucchero a velo, pistacchio a profusione“. Nella successiva clip, la torinese ha immortalato il momento in cui si è dedicata alla frittura dell’impasto.

Non c’è dubbio che i suoi followers, oltre 530mila, si cimenteranno al più presto nella replica della ricetta. Gemma, con un passatempo piacevolissimo, ha dimenticato per un momento le delusioni vissute all’interno dello studio di “Uomini e Donne”.

Attualmente, i riflettori sono puntati su di lei per via del riavvicinamento con il 26enne Nicola Vivarelli. Nonostante i due abbiano più volte dichiarato di essere solo amici, il pubblico spera di rivederli insieme al più presto.