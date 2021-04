Giorgia Palmas, che schianto con questo nuovo make up “da gatta” – Foto

Nel nuovo scatto pubblicato su Instagram Giorgia Palmas sfoggia un make up che le rende giustizia. L’ex velina bella come il sole ha deliziato tutti i suoi fan, dispensando consigli di bellezza e di make up.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giorgia Palmas (@giopalmas82)

Giorgia Palmas ha pubblicato un nuovo post social per pubblicare un noto marco di beauty e make up. Un’occasione per sfoggiare al meglio i suoi occhi da gatta, sensuali e davvero seducenti.

Il tutto valorizzato da una linea di eyeliner perfetta che rende tutto il suo viso ancora più spettacolare. “Anche oggi mi sono divertita a truccarmi per voi e con voi, mi piace sperimentare nuovi prodotti, tonalità e cogliere i vostri suggerimenti e rispondere alle vostre domande ✨ spero che vi piaccia anche il #makeup di oggi”, questa la didascalia che accompagna il post dell’ex velina di Striscia la notizia.

La nascita di Mia, nata dalla relazione con il nuotatore Filippo Magnini

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giorgia Palmas (@giopalmas82)



Lo scorso settembre Giorgia ha dato alla luce Mia, la piccola nata dalla storia d’amore con Filippo Magnini. Per Magnini è la primogenita, mentre per la Palmas questa è la seconda figlia. Circa 9 anni fa, infatti, ha dato alla luce la piccola Sofia, frutto dell’amore con il calciatore Davide Bombardini.

Adesso a Sofia, si è aggiunta anche la nuova arrivata che ha fatto letteralmente perdere la testa al papà Filippo Magnini. Non a caso, proprio lui qualche tempo fa su Instagram scriveva: “Ti guardo per ore ed ore. Poi apri gli occhietti, mi fissi ed io mi commuovo e piango”.

Lo scorso novembre entrambi, ospiti del programma Verissimo, avevano raccontato la loro gioia nel diventare genitori. Anche Giorgia Palmas ha ammesso di essersi innamorata della nuova arrivata: “Mia è una bimba dolcissima. Quando vedo Sofia con Mia non capisco più nulla”.

Sul profilo Instagram di Giorgia Palmas e Filippo Magnini, a gennaio, è stata pubblicata anche una foto dove, prima uno poi l’altro, accompagnano la carrozzina dove c’è Mia.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giorgia Palmas (@giopalmas82)



Finalmente Filippo Magnini sembra aver trovato la sua serenità dopo la tormentata relazione d’amore con Federica Pellegrini, anche lei nuotatrice.