Giulia De Lellis, quanto guadagna sui social la nota influencer

Si sa tanto di Giulia De Lellis, la giovane influencer da 5 milioni di followers. Classe 1996, nata nella capitale proprio dove ha mosso i primi passi nella televisione italiana. La De Lellis ha partecipato a diversi programmi Mediaset, tra cui Uomini e Donne che l’ha resa un personaggio noto ed il Grande Fratello VIP, il reality che le ha donato ancora più fama. La giovane nel corso degli anni è riuscita a portare avanti la sua fetta di pubblico ed arricchirla sempre più con varie partecipazioni tv.

Il suo libro dal titolo inequivocabile, Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza! le hanno dato ulteriore notorietà. Seguitissima sui social, come già anticipato, la De Lellis posta tantissime foto che la immortalano in casa o per le vie della città tra griffe di alta moda e brand di bellezza.

Giulia De Lellis, i guadagni social che non ti aspetti

Sono in tanti a volere proprio Giulia che mostra con estrema disinvoltura e con una frequenza quasi quotidiana prodotti che sono frutto di collaborazioni. Un’attività costante che la fa entrare di diritto nella classifica delle principali influencer italiane. E guadagnando cifre niente male…scopriamole insieme.

L’ex Gieffina – secondo alcune stime – guadagnerebbe poco più di 12.000 euro a post; cifre interessanti che la posizionano precisamente al sesto posto, appena sotto Diletta Leotta. Testimonial di Tezenis, leader nella lingerie giovanile e fresca…il volto di Giulia è quello che meglio rappresenta il brand.

La pioggia di like sotto ogni post sottolineano quanto la giovane sia amata.