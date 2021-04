Guai per Ilary Blasi, gravi le accuse rivolte alla conduttrice

Ilary Blasi, è lei la protagonista indiscussa dell’Isola dei Famosi. Il suo modo di condurre convince, ma non a tutti.

Ilary Blasi, protagonista indiscussa de L’Isola dei Famosi, il reality più duro della televisione italiana. Tra prove di resistenza a cui vengono sottoposti i concorrenti e porzioni di cibo molto scarse, i naufraghi iniziano a sentire la stanchezza e la debolezza. Ma Ilary sorprende sicuramente per il suo modo di incoraggiarli.

Tra i video pubblicati sul profilo ufficiale del format infatti si vede chiaramente l’atteggiamento per nulla tenero verso i partecipanti dell’Isola: «siete il gruppo di naufraghi più pigri e scarsi della storia dell’Isola, siete delle pippe al sugo» sicuramente frasi che non sono state apprezzate dai diretti interessati e che hanno dato adito a non poche discussioni sul web.

In molti infatti a scagliarsi contro la padrona di casa: “Mi piacerebbe vedere Ilary, Elettra e Tommaso sull’isola con 50 grammi di riso al giorno, vediamo se hanno la forza di creare dinamiche 🙌”… ma non è l’unico commento di questo tenore. Qualcuno invece si spinge oltre spiegando il perché dell’accanimento di Ilary: “Quando il tuo programma va male e te la prendi coi concorrenti 🤡🤡” insomma, non tutti sarebbero dalla parte della Blasi.

Ilary Blasi, la spontaneità non sempre premia

Chi segue l’Isola sa bene che la spontaneità di Ilary esce sempre con prepotenza, manifestando un modo di essere autentico che può essere amato o meno. Ma la conduttrice in più occasioni ha puntualizzato a tal proposito. «Io in tv sono totalmente spontanea, sono quello che sono nella vita, non ho una tecnica, non metto una maschera. Io sono un po’ cinica, non mi prendo sul serio, mi critico da morire. E se lo faccio su di me, lo faccio pure con gli altri».

Aveva iniziato l’esperienza con la volontà di essere materna e supportare i concorrenti viste le condizioni difficili nel quale vertono. Ma non è riuscita ad imporsi questo atteggiamento, la natura verace infatti è subito venuta fuori.

Ma a quanto pare non tutti gradiscono, le critiche infatti sui social sono pesantissime: “Ilary gioia….basta ritocchini. Inizia con un bel corso di dizione”.