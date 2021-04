Il Paradiso delle Signore. Lutto per uno dei protagonisti: “Non so come fare”

Il Paradiso delle Signore. Uno degli interpreti più amati, Emanuel Caserio, è stato colpito da un lutto familiare proprio alla vigilia di una nuova avventura televisiva

Nuova svolta della carriera di Emanuel Caserio. Il giovane interprete poco più che trentenne è diventato un volto conosciuto del piccolo schermo grazie alla sua partecipazione nel cast della longeva soap opera tutta italiana Il Paradiso delle Signore, dove interpreta il ruolo di Salvatore Amato.

Lo stesso Caserio ha dato annuncio di un nuovo tassello che si aggiunge al suo curriculum. Lui e il collega Pietro Masotti saranno i nuovi volti fissi del programma Oggi è un altro giorno di Serena Bortone. Un neo si aggiunge, però, a questa notizia.

Il Paradiso delle Signore. Emanuel Caserio in onda su Rai Uno

Emanuel Caserio de Il Paradiso delle Signore sarà in onda sempre su Rai Uno come membro del cast fisso del programma Oggi è un altro giorno. Lui e Pietro Masotti faranno parte degli affetti stabili. Il loro nuovo percorso lavorativo li vedrà intrattenere i vari ospiti della giornalista Serena Bortone, commentando le notizie trattate e i fatti narrati all’interno della trasmissione.

Purtroppo il suo debutto è stato “macchiato” da un avvenimento spiacevole che ha colpito la sua famiglia, un grave lutto. E’ lo stesso Emanuel Caserio a darne notizia tramite Instagram Stories. E’ venuto a mancare lo zio che lascia tre figli: uno di sedici anni e due intorno ai 30 anni.

Sempre tramite la piattaforma social ha voluto ringraziare quanti hanno mostrato vicinanza in un momento tanto triste. “I miei occhi erano spenti anche se cercavo di far finta di niete e sorridere” – ha scritto. “La vita è imprevedibile, non sempre va come desideriamo”.