Isola dei famosi, la svolta del programma potrebbe essere lui (SPOILER)

Cosa succederà prossimamente all’Isola dei famosi? Ignazio Moser approderà nelle Honduras, i dettagli relativi al suo arrivo sui social

Per certi aspetti l‘Isola dei famosi non sembra essere partita nel verso giusto e sono ancora troppi gli intoppi che non fanno conquistare al programma il primo posto sul podio dei dati Auditel. Mediaset deve correre a ripari prima che sia troppo tardi e sa già come ravvivare questa edizione del reality. E’ appena arrivata l’indiscrezione di un nuovo concorrente: Ignazio Moser approderà nelle Honduras? Sì ma quando? Scopriamo i dettagli.

LEGGI ANCHE>>>Aidan Turner, chi è il protagonista di “Leonardo”: età, carriera, vita privata

Ignazio Moser all’Isola dei famosi? L’indiscrezione

LEGGI ANCHE>>>Lite furiosa a Uomini e Donne e fuori controllo: “Adesso mi alzo e…”

Il portale Isa e Chia ha riportato un’indiscrezione lanciata dalla pagina Instagram Very Inutil People, secondo cui Ignazio Moser, ex concorrente del Grande Fratello Vip e fidanzato di Cecilia Rodriguez, starebbe lavorando per volare nelle Honduras. Non sarà un arrivo immediato, visto che bisogna seguire varie regole che riguardano il protocollo Covid, ma a fine aprile dovrebbe raggiungere gli altri naufraghi. Il modello dovrà sostenere le solite visite mediche e poi fare una quarantena di due settimane. Una volta finito l’isolamento obbligatorio potrà fare il suo ingresso all’Isola dei Famosi. Oltre a Moser, ci sarebbe anche un nuovo concorrente. Si tratta di Manuela Ferrara, la meteorina del tg4, da tutti conosciuta dopo alcuni presunti flirt con Cristiano Ronaldo e Higuain. L’annuncio è stato fatto da Riccardo Signoretti su Instagram.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da L’Isola dei Famosi (@isoladeifamosi)

La scorsa puntata altre due naufraghe sono volate nelle Honduras, Beatrice Marchetti e Isolde Kostner. L’Isola dei famosi è in continua evoluzione e aggiornamento affinché gli autori trovino la giusta via per un successo assicurato. Al momento ci stanno ancora lavorando.