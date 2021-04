Isola dei Famosi, sospesa la messa in onda: i motivi del fermo

L’Isola dei famosi è sospesa il giovedì, ecco qual è il motivo di questa decisione improvvisa da parte di Mediaset, i dettagli

Ieri sera è andata in onda un’altra puntata dell’Isola dei famosi, programma condotto da Ilary Blasi in diretta su canale 5 ogni Lunedì e Giovedì. Dopo una serie di sorprese, l’eliminazione e le varie gaffe nel corso della serata, la presentatrice verso la fine ha annunciato la sospensione del reality per giovedì. Nulla di grave e il motivo è molto semplice.

LEGGI ANCHE>>>Ilary Blasi e L’ Isola dei famosi: “Vi svelo chi è il mio naufrago preferito”

Isola dei famosi sospesa: perché?

LEGGI ANCHE>>>Tommaso Zorzi e gli auguri speciali a Francesco Oppini durante l’Isola VIDEO

Ilary Blasi a fine serata ha annunciato che per questa settimana la puntata di Giovedì dell’Isola dei famosi è sospesa. Nelle Honduras debutteranno i concorrenti della nuova edizione spagnola di Supervivientes, anche questo programma andrà in onda sulla rete di Mediaset. Così i due reality condivideranno alcuni luoghi comuni e per questo dovranno alternarsi. “Ho una comunicazione importante da farvi perché questo giovedì non andremo in onda perché lasceremo spazio all’esordio dei nostri cugini spagnoli con la loro Isola che si chiama Supervivientes” – ha spiegato Ilary Blasi – “Quindi per ragioni logistiche, perché avranno barche ed elicotteri, abbiamo preferito non andare in onda ma dalla prossima settimana, ritorneremo, come sempre, il lunedì e il giovedì, in prima serata, su Canale 5”.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da L’Isola dei Famosi (@isoladeifamosi)

Nell’attesa di una nuova puntata che si terrà Lunedì 12 aprile, il pubblico potrà decidere chi eliminare tra i naufraghi Drusilla e Andrea. Una scelta ardua e importante visto che i giorni passano e i fan cominciano ad affezionarsi ai concorrenti, ma solo uno arriverà alla finale…chi sarà? Le carte sono ancora tutte in tavola e il gioco è nel vivo.