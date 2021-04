Jonathan Kashanian, rivelazione sconcertante: “Mi batte il cuore”

Jonathan Kashanian ha lasciato tutti senza parole con la sua rivelazione shock al settimanale Vero, cosa ha raccontato?

Da tutti conosciuto per aver partecipato e vinto il Grande Fratello 5 e successivamente diventato opinionista di vari programmi televisivi. Stiamo parlando di Jonathan Kashanian, attualmente impegnato nella trasmissione Detto Fatto insieme a Bianca Atzei che è la conduttrice. L’uomo ha rilasciato un’intervista bollente al settimanale Vero dove ha raccontato alcuni retroscena inediti, tra cui il motivo per cui porta sempre il cappello.

Jonathan Kashanian: cosa ha rivelato?

Nella lunga intervista l’opinionista di Detto fatto ha fatto riferimento proprio al programma e in particolare al rapporto con la conduttrice. “ Mi è capitato di lavorare con una persona per cui poi ho provato qualcosa che non pensavo di provare. Se è nato tutto in un reality? Stai indagando troppo, però ti dico di sì. – ha spiegato – Vuoi sapere se sono ancora innamorato? Non so come risponderti, qualsiasi cosa direi sarebbe usata contro di me. Se mi batte ancora il cuore è perché era vero. È finita male. Ti posso solo dire che spesso nella vita sparisce una B ma ne arriva un’altra”. Non ha rivelato il nome dell’amata ma il pettegolezzo è stato rivolto alla Atzei. Per finire ha anche confessato il motivo dei cappelli, presenti in ogni situazione, l’uomo ha spiegato di sentirsi più a suo agio indossandoli visto che non ha più i capelli ma è sempre alla ricerca dell’eleganza perduta.

“Non mi piacciono la volgarità e l’ostentazione. Poi anche io sono stato adolescente e stravagante. Ma oggi, a 40 anni, prediligo l’eleganza”. Conclude così l’opinionista.