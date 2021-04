Justine Mattera il body è illegale, se fai zoom puoi solo sognare – FOTO

Justine Mattera non smette di incantare i suoi followers su Instagram: la showgirl è il splendida forma e il suo fisico lascia tutti a bocca aperta.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Justine Mattera (@justineelizabethmattera)

Justine Elizabeth Mattera, un nome, una garanzia. La nativa di Rockville ha da sempre colpito tutti con la sua bellezza incredibile e la sua sensualità fuori dal comune. La 49enne, ancora oggi, è in splendida forma e vanta un fisico da fare invidia alle ventenni. La showgirl, va detto, si sottopone a pesanti allenamenti tra nuoto, passeggiate in bici e corsa.

La statunitense naturalizzata italiana, anche oggi, ha fatto impazzire tutti pubblicando su Instagram una fotografia illegale. Nello scatto in questione, infatti, Justine indossa un body che mette in mostra le sue forme da brividi. La classe 1971 è seduta, in modo estremamente sexy, su uno sgabello.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Annalisa, la posa strepitosa e la gonna cortissima: fan in subbuglio, bomba – FOTO

Justine Mattera, che bomba: la foto fa il giro del web

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Justine Mattera (@justineelizabethmattera)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE–> Elodie, abito cortissimo e curve incontenibili: bella come una dea – FOTO

Justine, qualche giorno fa, ha rilasciato un’intervista a ‘La Gazzetta dello Sport’ in cui ha svelato i segreti del suo fisico marmoreo. La showgirl italo-americana ha spiegato che servono circa 30 minuti al giorno per allenare con costanza e rigore il proprio corpo. Anche chi non ha mai fatto sport, può iniziare con alcuni esercizi mirati.

Justine, in ogni modo, ha stregato tutti con il suo ultimo scatto. La 49enne assume una posa sexy su uno sgabello e indossa un body spaziale. Il suo corpo è praticamente scoperto, le sue gambe magnifiche in primissimo piano fanno girare la testa a tutti. La 49enne ha con malizia portato il mignolo della sua mano sinistra tra le labbra.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Justine Mattera (@justineelizabethmattera)

Justine, qualche giorno fa, mandò letteralmente in tilt il mondo dei social network pubblicando uno scatto in cui era decisamente nuda, con lato A senza alcun tipo di copertura.