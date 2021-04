Laura Cremaschi è disarmante: entra in acqua come una sirena – FOTO

L’incantevole showgirl Laura Cremaschi si tuffa in piscina con i modi di una sirena: gli scatti conquistano i suoi ammiratori.

Dopo essere apparsa sulla copertina del settimanale “TV Sorrisi e Canzoni” insieme ai membri appartenenti al cast di “Avanti Un Altro” come simbolo decennale di buonumore regalato alla penisola italiana, la bellissima modella e showgirl, Laura Cremaschi, si è mostrata in una serie di scatti disarmanti. Nel mentre di un rilassante bagno in piscina.

Attraverso le sue storie della giornata di ieri la biondissima trentasettenne ha lasciato, invece ai suoi fan, la possibilità di sbirciare anche nei retroscena dello shooting per la rivista. Seppur ad attirare ancor di più la loro attenzione siano state proprio le ultime e particolarmente estive immagini che la vedono come sirena protagonista “nel blu dipinto di blu”. Scopriamone adesso tutti i dettagli.

Laura Cremaschi, una disarmante sirena “nel blu dipinto di blu”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Laura Cremaschi (@cremaschina)

L’ultimo ritratto in costume dalla tinta blu. E contornato da centinaia di goccioline. E’ stato pubblicato da Laura soltanto due ore fa sulla sua pagina Instagram. Accaparrandosi attualmente un totale di oltre 23mila apprezzamenti.

“Non lasciarti convincere da piccole menti che i sogni che hai sono troppo grandi 💪🏼“. E’ stato il pensiero motivazionale accompagnato all’istantanea della showgirl di origini bergamasche nella didascalia.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Laura Cremaschi (@cremaschina)

A quanto pare Laura è molto avvezza a condividere nelle sue giornate una lunga serie di frasi propositive. Intrattenendo in tal modo i suoi fan. Ed invitandoli talvolta alla riflessione. Un equilibrio psicofisico quasi invidiabile, tipico delle sfumature caratteriali appartenenti al suo segno zodiacale di appartenenza. La dolce e persuasiva Laura è nata infatti sotto l’influsso del Capricorno.