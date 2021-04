Giulia de Le Donatella condivide un video in cui canta “Musica leggera” e intanto versa il vino nei bicchieri che però sono già pieni

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da DONATELLA🎧🔥TERAPISTE😎• (@ledonatellaofficial)

La cantante Giulia de Le Donatella canta e balla sui toni della canzone del momento, Musica leggera di Colapesce e Di Martino. Intanto versa il vino in due bicchieri che tiene allacciati in vita con una cintura. I bicchieri però sono già pieni e lei continua a versare, è chiaro che lo ha fatto solo per il video allora? Intanto riceve tantissimi commenti anche da personaggi noti come Francesco Monte che commenta con le faccine della risata. Oppure Francesco Sole che commenta con una risata e la definisce geniale. In tanti altri poi scrivono “Oscar subito” “Ti amo” e “Ignoranza livello top”.

Le Donatella, le gemelle della comicità più della musica

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da DONATELLA🎧🔥TERAPISTE😎• (@ledonatellaofficial)

Le due gemelle sono famose perché hanno composto il duo musicale e hanno partecipato al noto programma tv musicale X Factor. Da allora i loro nomi si sono fatti sempre più strada nel mondo della televisione. Hanno partecipato a vari programmi, tra cui l’Isola dei famosi e il Grande Fratello Vip. Si sono fatte conoscere e amare dal pubblico per la loro semplicità e simpatica, sono infatti un duo dinamico e molto divertente. Successivamente hanno posato per un servizio fotografico su Playboy che ha fatto molto scalpore. Ed è anche ciò che ha fatto nascere un’interesse personale in Fabrizio Corona per Silvia Provvedi.

I due infatti si sono conosciuti e hanno iniziato una relazione d’amore, interrotta però dall’arresto di Corona anni fa. Lei lo ha aspettato per tutto il tempo raccontando il suo strazio anche a Verissimo. Ma quando Corona è uscito si sono visti per poco tempo prima di lasciarsi definitivamente in pessimi rapporti. Lui è poi entrato al Grande Fratello Vip quando la Provvedi era concorrente per chiarire le cose e si è percepita freddezza e distacco. Dopo di che le due sorelle hanno ottenuto la conduzione del programma “Italian Pro Surfer”. Al momento le due sorelle si occupano più di social però che di televisione. Sono apparse recentemente al programma condotto da Michelle Hunziker “All together” come giudici delle esibizioni.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da DONATELLA🎧🔥TERAPISTE😎• (@ledonatellaofficial)

Ora invece sono molto attive sui social con video tik tok e siparietti esilaranti, insieme anche alla figlia di Silvia nata quasi un anno fa dal compagno che al momento si trova in carcere anche lui come Corona. A quanto pare la Provvedi ha una passione per i bad boys. In ogni caso le due gemelle sono davvero divertenti nei loro video quotidiani girati a casa, infatti sono seguite da 1,4 milioni di persone.