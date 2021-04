Auto contro il guardrail sulla provinciale: muore un uomo, grave la compagna

Un uomo di 44 anni è deceduto ieri pomeriggio in un incidente stradale nel territorio di Copertino, comune in provincia di Lecce.

Ancora sangue sulle strade del nostro Paese. Un uomo di 44 anni è deceduto nel pomeriggio di ieri in un terribile incidente avvenuto, lungo la strada provinciale Nardò-Avetrana, nel territorio di Copertino, in provincia di Lecce. La vittima si trovava in auto con la compagna quando, dopo una frenata, il veicolo si è schiantato contro il guardrail ribaltandosi nel terreno adiacente alla carreggiata. Sul posto sono arrivati i soccorsi che hanno trasportato i due in ospedale, dove purtroppo il 44enne è arrivato senza vita. La donna si trova ricoverata in gravi condizioni.

Lecce, incidente sulla provinciale: muore 44enne, grave la compagna

Aveva 44 anni, Luca Fioravanti, la vittima dell’incidente stradale consumatosi nel pomeriggio di ieri, lunedì 5 aprile, lungo la provinciale Nardò-Avetrana a Copertino, in provincia di Lecce. L’uomo, secondo quanto riporta la redazione di Lecce Prima, viaggiava a bordo di un’auto, una Opel Meriva condotta dalla compagna 44enne. Per cause ancora da accertare, il veicolo ha frenato bruscamente e si è schiantato contro il guardrail ribaltandosi in una campagna adiacente. Assistendo alla scena, alcuni automobilisti si sono fermati per prestare soccorso ed hanno lanciato l’allarme.

Sul luogo della tragedia sono arrivati gli operatori sanitari del 118 a bordo di diverse ambulanze che hanno avviato le operazioni di soccorso insieme ai vigili del fuoco. I pompieri hanno estratto il 44enne dall’abitacolo e lo hanno affidato ai medici che lo hanno trasportato presso l’ospedale Vito Fazzi di Lecce. Purtroppo, scrive Lecce Prima, l’uomo è morto durante il tragitto arrivando senza vita al nosocomio. Anche la compagna è stata trasportata al Vito Fazzi, dove si trova ricoverata in gravi condizioni ed in prognosi riservata.

Oltre ai soccorsi sono sopraggiunti sul posto anche i carabinieri della stazione di Nardò e della compagnia di Gallipoli che hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente costato la vita al 44enne. I militari dell’Arma, su disposizione della Procura, hanno posto sotto sequestro il veicolo.